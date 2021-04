Doniesienia o tym, że Jennifer Lopez i Alex Rodriguez przechodzą kryzys pojawiały się w mediach od dłuższego czasu, a fani pary bacznie obserwowali ten związek i szukali dowodów, które miałyby potwierdzić lub podważyć spekulacje. W końcu para wydała oficjalne oświadczenie, po którym nikt już nie miał wątpliwości, że ich związek się rozpadł. Co teraz stanie się z pierścionkiem zaręczynowym artystki?

REKLAMA

To z nią Alex Rodriguez miał zdradzić Jennifer Lopez. Kim jest Madison LeCroy?

Zobacz wideo Jennifer Lopez zmyła makijaż na oczach fanów

Co stanie się z pierścionkiem zaręczynowym J.Lo?

W 2019 roku Alex Rodriguez postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Zrobił to podczas wspólnego spaceru po plaży w Miami, na którym podarował wokalistce pierścionek wart blisko dwa miliony dolarów. Piękny i romantyczny moment oświadczyn udokumentował fotograf wynajęty przez Rodriguez, który obserwował parę. Piosenkarka pochwaliła się później całą sesją zdjęciową i zaprezentowała światu drogi pierścionek.

Co teraz stanie się z tą biżuterią? Według TMZ J.Lo i Alex Rodriguez jeszcze nie zdecydowali, kto zatrzyma pierścionek. Informator portalu dodaje jednak, że artystka nie zabrała go ze sobą do Dominikany, w której właśnie przebywa i gdzie nagrywa film. Ponoć to ze względów bezpieczeństwa. Lopez większość czasu spędza na planie i nie chce, by pierścionek leżał w pokoju hotelowym.

Jennifer i Alex przyznali w swoim oświadczeniu, że rozstają się w przyjacielskich relacjach. Być może w związku z tym piosenkarka zatrzyma pierścionek zaręczynowy w swojej kolekcji biżuterii ? Myślicie, że jest jeszcze szansa na to, żeby do siebie wrócili w przyszłości?