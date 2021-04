Joanna Jabłczyńska podczas pandemii odkryła w sobie zamiłowanie do dekoracji wnętrz, a także samodzielnych remontów. Jej odświeżona kuchnia zachwyciła fanów i zmotywowała ich do podobnych prac. Teraz przyszedł czas na kolejne pomieszczenie. Aktorka postanowiła zrobić mały remont w swoim salonie i nie ukrywa, że efekt końcowy bardzo ją satysfakcjonuje. Was również?

Joanna Jabłczyńska zakasała rękawy i zrobiła remont w swoim salonie. "Żadnej pracy się nie boję". Są zdjęcia po

Aktorka udostępniła na swoim profilu dwa zdjęcia. Pierwsze w nich zostało wykonane jeszcze w trakcie remontu. Joanna założyła specjalny kombinezon, a w ręku trzymała wałek do malowania. Największą zmianą w salonie było przyklejenie jasnej tapety. Jabłczyńska pochwaliła się też efektem końcowym. Na ścianie o kolorze butelkowej zieleni powiesiła porcelanę. W pomieszczeniu znalazła się też spora kanapa, stolik w stylu vintage czy dekoracyjna trawa pampasowa.

Nadszedł długo oczekiwany dzień finału remontu w moim domu. Czekałam na istną wisienkę na torcie w postaci tapet w moim salonie. Jestem prawdziwą kobietą pracującą, która żadnej pracy się nie boi, więc zakładałam rękawy i udowodniłam sobie (mam nadzieję, że Wam również), że takie "wiosenne odświeżenie" można zrobić samodzielnie w swoim domu - zachęcała.

Internauci oczywiście ocenili starania aktorki. W komentarzach pojawiło się wiele pozytywnych opinii.

Tapety są super! I ocieplają wnętrza.

Znowu coś zmalowałaś?

Wspaniały remont. Gratuluję - pisali.

Czy samodzielny remont Joanny Jabłczyńskiej zmotywował was do odświeżenia mieszkania?