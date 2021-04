Rafał Brzozowski zgaduje, kto - jego zdaniem - może komentować tegoroczną Eurowizję. Wiadomo, że w tej roli nie zobaczymy już Artura Orzecha, który naraził się władzom TVP i został zwolniony z prowadzenia "Szansy na sukces". Kontrowersyjne zakończenie współpracy z rządową stacją oznacza, że nie ma też szans, by komentował Eurowizję, co robił wcześniej przez prawie 30 lat.

Kto zastąpi Artura Orzecha przy Eurowizji? TVP komentuje sprawę

Rafał Brzozowski jest jednym z ulubieńców TVP, jednak - jak sam przyznał - nawet on nie wie, kto będzie komentował tegoroczną Eurowizję. Wiadomo, że stacja musiała znaleźć kogoś na miejsce Artura Orzecha, który zajmował się tym od 1992 roku. Niestety, 22 marca podpadł władzom państwowej telewizji, gdy nie pojawił się na nagraniach od odcinka "Szansy na sukces", a o swojej niedyspozycji poinformował dwie godziny wcześniej. Jak wynikało z usuniętego już wpisu Orzecha, powodem odejścia miał być też kierunek muzyczny, który obrała stacja. Dziennikarz uważa, że artyści disco polo to "nie jego bajka". Po takich słowach z pewnością nie ma szans na to, by Orzech w najbliższym czasie wrócił do TVP. Nie wiadomo też, kto zajmie jego miejsce na Eurowizji.

Kolega z pracy i polski reprezentant, Rafał Brzozowski, ma jednak swoje typy. Zdradził je w rozmowie z Pomponikiem. Wskazał dwóch kandydatów.

Ciężko powiedzieć. Moim zdaniem Marek Sierocki. Ma wielką wiedzę muzyczną. Może też Agata Konarska, bo zna języki i będzie wiedziała, jak przetłumaczyć. Muzycznie jednak Marek Sierocki - tłumaczył Brzozowski.

Wokalista przyznał, że nie wie, co było powodem zwolnienia Orzecha, ale "trzeba zapytać TVP".

Nie zarejestrowałem tego wydarzenia. Dużo rzeczy działo się u mnie. To nie są moje decyzje i ja za to nie odpowiadam. Trzeba zapytać stacji TVP, dlaczego tak się stało. Artur był zawsze głosem Eurowizji i moim kolegą, więc jest to przykra sytuacja. Ja kompletnie nie znam sprawy - mówi nam Rafał Brzozowski.

Myślicie, że Rafał ma rację co do swoich typów?