"Lista Plotka". Jakob Kosel zdradził, co najczęściej podkrada Cioci Liestyle

"Lista Plotka" to nasz nowy program, w którym gwiazdy i influencerzy stoją przed niemałym wyzwaniem i zdradzają swoje największe sekrety. Za nami już kilka odcinków, w których przepytaliśmy m.in. Maćka Dąbrowskiego z kanału "Z Dvpy", Dominika Rupińskiego z "The Blaze House", czy Monikę Kociołek z "Teamu X 2". Teraz przyszedł czas na Jakoba Kosela. Jesteście ciekawi, jakie są jego największe wady i natręctwa?

Jakob Kosel od kilku miesięcy spełnia się w roli ojca. Przed naszą kamerą opowiedział, jak radzi sobie w tej nowej dla niego roli, a nawet zaśpiewał kołysanki, którymi raczy swoją córkę. To nie wszystko! Wiemy też, co podkrada Cioci Liestyle, a także jaki był największy przypał w jego życiu.

Jesteście ciekawi, co jeszcze nam powiedział? Obczajcie nasze wideo. Warto!