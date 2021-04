W czwartek światowy show-biznes obiegła informacja o definitywnym rozstaniu Jennifer Lopez i Aleksa Rodrigueza. Kolorowa prasa stara się dojść do sedna sprawy i znaleźć przyczynę rozpadu związku artystki z futbolistą. Nazwisko, które w spekulacjach powtarza się najczęściej, to Madison LeCroy. Kim jest i co łączy ją z Aleksem?

To z nią Alex Rodriguez miał zdradzić Jennifer Lopez. Kim jest Madison LeCroy?

Madison LeCroy (ur. 1990) najbardziej znana jest z reality show "Southern Charm" amerykańskiej stacji Bravo, które śledzi poczynania bogatych "bywalców", żyjących w Charleston w stanie Kalifornii. Prywatnie jest samotną mamą wychowującą ośmioletniego syna Hudsona. Plotki o jej romansie z Rodriguezem zaczęły pojawiać się na początku marca, kiedy podczas odcinka wieńczącego sezon "Southern Charm" wyznała, że wymieniała się prywatnymi wiadomościami z "pewnym futbolistą":

Skontaktował się ze mną i wymieniliśmy prywatne wiadomości, ale to by było na tyle... Nigdy go nie widziałam ani nie dotknęłam.

LeCroy następnie wyznała w "Page Six", że chodzi o Rodrigueza, ale wciąż zarzekała się, że do niczego między nimi nie doszło. Rodriguez zapytany przez reporterów o LeCroy odpowiedział stanowczo:

Nie znam tej kobiety.

Jak mają twierdzić osoby z otoczenia J.Lo, domniemany romans między Aleksem a Madison miał przyczynić się do rozpadu relacji piosenkarki. Jak donosi informator "Page Six":

Skandal z Madison był przyczyną ich rozstania. Mieli co prawda inne problemy, ale ta sytuacja bardzo zniesmaczyła Jennifer.

Tuż po ogłoszeniu rozstania J.Lo z Aleksem "Page Six" zwróciło do LeCroy o komentarz. Kobieta przyznała krótko:

Życzę im jak najlepiej.

A my, jak zawsze, z wypiekami na twarzy czekamy na dalszy rozwój sprawy.