Wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka wstrząsnęła nie tylko jego fanami, ale również całą branżą muzyczną. Piosenkarza żegnało wiele gwiazd show-biznesu, między innymi Kayah, Matylda Damięcka czy Sylwia Grzeszczak. Nie brakowało również wzruszających wspomnień wyjątkowego uczucia łączącego go z ukochaną żoną Ewą. Nie od dziś wiadomo jednak, że wokalista nie pozostawał w najlepszych stosunkach ze swoim biologicznym synem Krzysztofem Juniorem. Pomimo niesnaski pomiędzy mężczyznami, Junior najprawdopodobniej będzie miał już wkrótce okazję do tego, by uczcić pamięć po swoim zmarłym ojcu.

REKLAMA

Adoptowana córka żegna Krzysztofa Krawczyka. Dodała wspólne zdjęcie

Zobacz wideo Natalia Kukulska obchodziła urodziny na scenie

Natalia Kukulska pomoże Krzysztofowi Juniorowi uczcić pamięć Krzysztofa Krawczyka

Jak podaje tygodnik "Na Żywo" Natalia Kukulska chciałaby nagrać z Krzysztofem Juniorem utwór, który upamiętniałby zarówno jego ojca, jak i zmarłych rodziców artystki. Anna Jantar i Jarosław Kukulski przez wiele lat przyjaźnili się bowiem z Krzysztofem Krawczykiem.

Chciałaby, aby wspólnie stworzyli utwór, który upamiętniłby ich rodziców. To dla niej ważne. Wie, że Krawczyk przyjaźnił się z jej rodzicami. Cenił Annę Jantar i twórczość Jarosława Kukulskiego - podaje tygodnik "Na żywo".

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artystę pożegnały tłumy. "Był legendą już za życia"

Krzysztof Krawczyk zmarł w Poniedziałek Wielkanocny, 5 kwietnia. O śmierci artysty poinformował za pośrednictwem Facebooka jego menedżer, Andrzej Kosmala. Muzyk dwa dni wcześniej opuścił szpital, w którym przebywał z powodu zakażenia koronawirusem. Żona Krzysztofa Krawczyka zaprzeczyła jednak, jakoby zmarł on z powodu COVID-19.