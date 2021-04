Jennifer Aniston chce adoptować dziecko? Głos zabrał menedżer aktorki

Media od wielu lat bardzo interesują się życiem prywatnym Jennifer Aniston. Na temat gwiazdy w ostatnim czasie powstało wiele nowych plotek i doniesień. Media rozpisywały się m.in. o jej rzekomym powrocie do Brada Pitta i jej niegasnącej zazdrości o byłego męża. Parze wieszczono wielki powrót w swe ramiona. W ostatnich dniach media obiegła wiadomość, że gwiazda ma w planach adopcję dziecka z Meksyku, a nawet, że już tego dokonała. Co na to sama zainteresowana?

Jennifer Aniston chce adoptować dziecko?

Jakiś czas temu w zachodnich tabloidach pojawiły się informacje, że Jennifer Aniston prawdopodobnie została mamą. Miała adoptować dziecko.

Jennifer pomagała dwóm sierocińcom w Meksyku i niedawno zakochała się w pięknej dziewczynce. Jest totalnie rozkochana w tym dziecku i zaczęła już składać dokumenty. To dla niej jak terapia rozwodowa. Dziewczynka ma ciemne oczy i bardzo długie ciemne włosy – pisał portal Radar Online, powołując się na anonimowego informatora.

Sprawę uciął jednym zdaniem menedżer aktorki.

Ta historia jest zmyślona i fałszywa - powiedział w rozmowie z "E! News".

Jednak to niejedyne spekulacje, które pojawiły się na temat gwiazdy i jej ewentualnego macierzyństwa. Wokół Aniston już kilkukrotnie krążyły plotki na temat ciąży i posiadania dzieci. Aktorka nigdy nie ukrywała, że chciałaby zostać mamą. W jednej z rozmów z "Elle" kilka lat temu powiedziała, że ma różne możliwości.

Kto wie, co przyniesie przyszłość w kwestii związków i posiadania dzieci? Przy współczesnym postępie naukowym i różnych "cudach" możemy na pewne rzeczy pozwalać sobie później, niż mogliśmy w przeszłości – powiedziała gwiazda.

Okazało się, że ta deklaracja miała swoje konsekwencje. Aktorka nigdy nie doczekała się potomstwa, być może dlatego jest to tak gorący temat w amerykańskich mediach. W rozmowie z magazynem „Glamour” z 2017 roku odniosła się do spekulacji.

Moje ciało to moja sprawa. Nikogo więcej nie powinno interesować, czy jestem w ciąży i czy planuję mieć dzieci – ucięła Jennifer Aniston.

Powiedziała też, że jeśli zostanie sfotografowana przez paparazzi, to i tak zostanie dorobiona do tego historia, na którą nie ma wpływu. Obecnie gwiazda milczy na temat macierzyństwa.