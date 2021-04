Małgorzata Socha to jedna z gwiazd, które zachwycają stylem. Aktorka stawia na proste rozwiązania, w których zawsze wygląda jak milion dolarów. Nie musi pozować w kusych strojach, by przyciągać uwagę. Różowy sweterek, dżinsy i zachwytom nie ma końca. Wystarczy spojrzeć na jej najnowszy "look", który zaprezentowała na Instagramie. Prawdziwa ikona!

Zobacz wideo Małgorzata Socha: Był taki moment, że zastanawiałam się nad zmianą zawodu

Małgorzata Socha olśniła w wiosennym zestawie

Małgorzata Socha ma szczęście - udało jej się zaangażować do swojego beauty teamu najlepszych z najlepszych. Alicja Werniewicz, która dba o jej wizualny wizerunek sprawdza się świetnie. Każda stylizacja aktorki jest dopracowana w każdym szczególe i stanowi inspirację dla Polek. Najnowszy "look" przypomina nam nieco kreacje, w których podczas publicznych (tych mniej ważnych) uroczystości pojawiała się niegdyś księżna Diana - krótki sweterek, szerokie spodnie i buty na niskim, kwadratowym obcasie.

Małgorzata Socha zebrała za swój zestaw masę komplementów i wcale się nie dziwimy. Gwiazda pokazała, że nawet codzienna i luźna stylizacja wcale nie musi być nudna. Wiosenny kolor sweterka i szerokie dżinsy współgrają ze sobą idealnie. Dobrze, że aktorka nie poszła w populizm i nie wybrała klasycznych szpilek. Czasem warto odciążyć kręgosłup, nosząc buty na niskim obcasie.

Jaki boski "look"! - ekscytowała się Barbara Kurdej-Szatan.

Przepięknie wyglądasz, Małgosiu - dodała internautka.

Fakt, stylizacja trafiona w dziesiątkę!

