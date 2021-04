Klaudia Carlos od lat stroni od show-biznesu i imprez branżowych. Była prezenterka telewizyjna pojawiła się jednak znów w studiu TVP. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby miała wrócić do zawodu dziennikarki. Carlos wzięła jedynie udział w nagraniach do programu "Jaka to melodia?".

Klaudia Carlos w programie "Jaka to melodia?"

Klaudia Carlos w latach 1997-2011 prowadziła serwis sportowy w telewizji TVN, a później "Sportowe podsumowanie dnia" w TVN24. Widzowie zachwycili się nią, kiedy występowała w pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami". Głośno było o niej również, kiedy zdecydowała się na odważną sesję w "Playboyu". Pod koniec 2011 roku przeszła do TVP, gdzie prowadziła m.in. takie programy, jak "Kawa czy herbata?" czy "Zdrowo z Jedynką". Zrezygnowała jednak z kariery w show-biznesie na rzecz kariery naukowej. Dziś jest doktorem nauk humanistycznych i wykładowczynią tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz prodziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

I choć dawno nie pokazywała się na małym ekranie, to teraz wystąpiła w teleturnieju "Jaka to melodia?". Na nagraniach pojawiła się w eleganckim komplecie w kolorze malinowym, który zestawiła z koronkowym topem. Carlos postawiła też na szpilki w metalicznym odcieniu i oryginalną biżuterię. Była prezenterka mocno podkreśliła też oczy. Okazuje się, że pozostała wierna swoim ciemnym włosom. Te jedynie delikatnie zakręciła na końcach. Odnosimy wrażenie, że dla Carlos czas stanął w miejscu. Była prezenterka wygląda niemal tak samo, jak wtedy, kiedy odchodziła z telewizji.

Myślicie, że kobieta wróci jeszcze kiedyś na stałe do pracy w mediach?