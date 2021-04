Ida Nowakowska nie ma wątpliwości, że reaktywacja "You Can Dance" powinna odbyć się właśnie na antenie Telewizji Polskiej. Prezenterka "Pytania na śniadanie" dziwi się tancerzom, którzy w ramach swojego sprzeciwu napisali petycję do producenta programu. Nowakowska uważa, że to właśnie dzięki TVP zdolni tancerze będą mogli zaprezentować się przed milionami widzów.

"You Can Dance". Ida Nowakowska i Grysz zaskoczone petycją tancerzy

Temat bojkotu "You Can Dance" poruszono w czasie showbiznesowych pogaduszek w programie "Pytanie na śniadanie". Aleksandra Grysz zapytała o to Idę Nowakowską, której kariera w telewizji zaczęła się właśnie od udziału w tanecznym show.

Ja się tak zastanawiam, gdzie by ten show miał trafić? Przecież to właśnie TVP słynie z tego, że wyławia wspaniałe talenty, na przykład wokalne. Nie ma żadnej dyskryminacji, choćby ze względu na wiek, np. nasze "The Voice Senior" - mówiła Aleksandra Grysz.

Odniosła się w ten sposób do zarzutów grupy tancerzy, którzy chcieliby, żeby program był reaktywowany, ale w stacji, która nie "dyskryminuje mniejszości i jest uzależniona od władzy politycznej, której władze oraz Ministerstwo Kultury rozdaje środki na promowanie swojej jedynie słusznej ideologii". Nowakowska również nie rozumie sprzeciwu środowiska tanecznego wobec planów reaktywacji formatu przez stację Jacka Kurskiego. Prezenterka stwierdziła, że to właśnie TVP w swoich programach promuje utalentowane osoby i pomaga im osiągnąć sukces.

Taniec, śpiew czy jakakolwiek inna sztuka wcześniej były niszowe, a tutaj ktoś nawet z małego miasta ma szansę się zaprezentować przed milionami widzów - powiedziała Ida Nowakowska. - Ja błagam, żeby były takie talent show! Funkcjonuję w wielu środowiskach tanecznych i naprawdę taniec jest bardzo niszowy, nawet w teatrach. Dlatego tym bardziej powinien być w publicznej telewizji, którą może każdy obejrzeć - powiedziała Ida Nowakowska.

Obie gwiazdy zgodziły się natomiast w jednym. Uznały, że próba zbojkotowania reaktywacji programu „You Can Dance” wynika z zazdrości branży.

Konkurencja pozazdrościła – stwierdziła kąśliwie Grysz.

Waszym zdaniem emisja tanecznego show właśnie na antenie TVP to dobry pomysł?