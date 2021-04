Serial "M jak miłość" jest emitowany od 2000 roku. Przez te lata przez obsadę przewinęło się mnóstwo aktorów, wielu z nich dołączyło na chwilę. Jedną z takich osób jest Wojciech Traczyński, który wcielał się w rolę Krzysia, adoptowanego syna Kuby, którego grał Przemysław Cypryański.

"M jak miłość". Wojciech Traczyński - jak dziś wygląda?

Mężczyzna urodził się w 2001 roku. W wieku ośmiu lat, kiedy to pojawił się na ekranie, zarabiał już pierwsze pieniądze. Media podawały, że na jego konto trafiało nawet siedem tysięcy złotych. Kiedy odszedł z serialu, automatycznie usunął się z show-biznesu. Nie związał z nim swojej przyszłości, jednak jest dość aktywny na Instagramie. W tym roku Traczyński skończy 20 lat i jest w szczęśliwym związku. Na profilu publikuje zdjęcia z ukochaną. Co jeszcze o nim wiemy? Uwielbia podróżować, interesuje się motoryzacją.

Traczyński to jeden z kilku aktorów, którzy pojawili się w obsadzie jako dziecko. Oprócz niego na ekranach widzieliśmy m.in. Huberta Zduniaka. Wcielał się w rolę Piotrka, nieślubnego syna Andrzeja Budzyńskiego (Krystian Wieczorek). Prywatnie to syn Dominiki Ostałowskiej, która gra rolę Marty. On co prawda pojawiał się później w różnych produkcjach, ale swoją przyszłość ostatecznie związał z muzyką.

Za to od małego z serialem związany był m.in. Krystian Domagała, który wcielał się w postać Mateusza Mostowiaka. Niedawno jednak Domagała ogłosił, że odchodzi z serialu, ponieważ chce poświęcić się studiom. Podziela tym samym los swojej serialowej siostry Natalki. Marcjanna Lelek pożegnała się z produkcją w 2020 roku.

