Agnieszka Kaczorowska przygotowuje się do narodzin drugiego dziecka. Pod koniec marca zdradziła, że na świecie pojawi się niedługo jej druga córka. Gwiazda nie ukrywa ekscytacji, co widać po zdjęciach, które publikuje na Instagramie. Tańcząca aktorka nie zwalnia też tempa i stale pracuje - we wtorek pojawiła się na planie teleturnieju "Jaka to melodia?". Jak się zaprezentowała? Z klasą.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Agnieszka Kaczorowska reaguje na "dobre rady" innych mam?

Agnieszka Kaczorowska na planie "Jaka to melodia?". Stylizacja w kolorze khaki udana. Robotę zrobiły kozaki. Boskie!

13 kwietnia produkcja programu "Jaka to melodia?" realizowała nagrania z udziałem gwiazd, które starały się wygrać jak najwięcej pieniędzy na szczytne cele. Bohaterką jednego z odcinków będzie Agnieszka Kaczorowska. Do studia na Woronicza przybyła w ciemnej stylizacji - sukience w kolorze khaki i butach w podobnym odcieniu. Kreacja nieco maskowała jej krągłości, jednak pozując do niektórych zdjęć, aktorka specjalnie trzymała brzuch, eksponując go. Musimy przyznać, że ten "look" przypadł nam do gustu. Pięknie komponował się z krwistym kolorem na paznokciach gwiazdy.

Agnieszka Kaczorowska East News

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że praca sprawia jej przyjemność, ponieważ robi to, co lubi. Nie ma zamiaru więc rezygnować z niej, nawet będąc w zaawansowanej ciąży. Nauczona doświadczeniem wie jednak, że nie może się przemęczać, a częste wizyty kontrolne u lekarza są mile widziane. Myślicie, że serialowa Bożenka Lubicz z "Klanu" pobije rekord Małgorzaty Rozenek i wróci na plan zdjęciowy niecałe dwa tygodnie po porodzie?

Kaczorowska ogląda z córką zdjęcia. Na niektórych z nich widać twarz Emilki