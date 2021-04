Krzysztof Krawczyk i jego żona Ewa przed laty wykonali razem utwór "Wszystko z czasem się zmienia". Teraz nagranie ze wspólnego występu małżonków obiegło sieć. Fani nie kryli wzruszenia - część z nich nie miała pojęcia, że artysta czasem śpiewał z żoną.

REKLAMA

Zobacz wideo Za Krzysztofem Krawczykiem będziemy tęsknić wszyscy. Piosenki niektórych twórców nigdy się nie starzeją

Krawczyk był żonaty trzy razy. Dopiero Ewa okazała się miłością jego życia

Krzysztof Krawczyk zaśpiewał z żoną Ewą

5 kwietnia media obiegła przykra informacja o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Do samego końca towarzyszyła mu żona, Ewa, która była z muzykiem przez przeszło 30 lat. Poznali się w 1982 roku, a już trzy lata później pobrali i zamieszkali ze sobą. Krzysztof Krawczyk nigdy nie ukrywał, że kobieta jest miłością jego życia. Podobno to ona namówiła go, by udał się na mszę do kościoła w Chicago, podczas której nawrócił się.

Zobacz też: Żona Krzysztofa Krawczyka uratowała mu życie. "Uciekałem w narkotyki i wtedy pojawiła się kobieta cud"

Wokalista podkreślał, że żona pomogła mu wyjść z nałogów, zawsze też wspierała go w karierze muzycznej. Wkrótce dołączyła do chórków, jednak czasem występowała także w dużo poważniejszej roli. Na facebookowym profilu "Tamta Polska" opublikowano nagranie utworu "Wszystko z czasem się zmienia" z 1994 roku, gdzie wokalista śpiewa w duecie z ukochaną Ewą, patrząc jej głęboko w oczy i trzymając na rękę. Fani, którzy mieli okazję zobaczyć nagranie, nie kryli wzruszenia.

Utwór bardzo mi się podoba, odtworzony tak prawdziwie, jak to oboje czuli.

Pierwszy raz ją słyszałam. Nie wiedziałam, że Krzysztof Krawczyk śpiewał że swoją żona Ewą. Pięknie.

Słychać i czuć niezwykłe przywiązanie i oddanie sobie - czytamy w komentarzach.

Menadżer Krawczyka o Lewandowskim. "Mieliśmy z Krzysztofem duże rozgoryczenie"

Poniżej możecie posłuchać nagrania.