"You Can Dance" to jeden z ulubionych tanecznych formatów widzów na całym świecie, który w Polsce również doczekał się kilku edycji. Swego czasu mogliśmy je oglądać na antenie TVN. Po kilku latach przerwy program wraca na antenę, jednak tym razem do Telewizji Publicznej. Mówi się, że TVP chce ściągnąć również gwiazdy z konkurencyjnej stacji.

Izabela Janachowska i Anna Mucha w "You Can Dance"?

Niedawno pojawiły się pierwsze informacje dotyczące nowego składu jurorskiego w "You Can Dance". "Super Express" podawał wówczas, że jednym z jurorów będzie Agustin Egurrola, który niedawno zmienił barwy i przeszedł z TVN-u do Telewizji Publicznej, gdzie zasiada w jury programu "Dance Dance Dance". Jak podaje magazyn "Party" prowadzącą ma zostać Katarzyna Cichopek. Co z pozostałymi jurorami? Padły mocne nazwiska.

Nazwiska pozostałych jurorów nie są jeszcze znane, ale produkcja bierze podobno pod uwagę Annę Muchę i Marcina Hakiela. Propozycję z TVP dostała też ponoć Izabela Janachowska - twierdzi źródło magazynu.

Anna Mucha zdążyła już skomentować tę informację. Jak sama przyznaje, nic jej nie wiadomo na ten temat.

W przeciwieństwie do aktorki, zarówno Izabela Janachowska, jak i Katarzyna Cichopek milczą, co może nam sugerować, że faktycznie jest coś na rzeczy. Chcielibyście, aby obie wystąpiły w nowym "You Can Dance"?

