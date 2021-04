Blogerka opowiedziała o swoim życiu z autyzmem. "Całe moje życie to jeden wielki symptom"

Agnieszka Niedziałek to instagramerka, która osiągnęła sukces, ucząc Polki, jak prawidłowo dbać o włosy. Jest właścicielką bloga, sklepu z kosmetykami do włosów, wypuściła też na rynek własną markę. Od pewnego, czasu poza pielęgnacją, porusza w sieci niezwykle ważny temat dotyczący autyzmu. Niedziałek opowiada, jaki wpływ na jej codzienne życie mają zaburzenia autystyczne.

Blogerka z autyzmem łamie tabu

Agnieszka Niedziałek ma w sieci rzesze fanów. Na Instagramie obserwuje ją prawie 130 tysięcy osób. Kobieta wykorzystuje swoje zasięgi także w celach społecznych. Odkąd zaczęła otwarcie mówić o życiu z autyzmem, stała się inspiracją dla wielu osób poszukujących wiedzy na ten temat.

Zaburzenia o charakterze autystycznym zazwyczaj są zauważane i wykrywane w wieku dziecięcym. Spektrum wpływa bowiem na jakość życia dziecka i jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Niedziałek wyznała, że już jako mała dziewczynka miała symptomy ASD. Jednym z nich był siad „W”, czyli siad na podłodze, kiedy stopy są rozwarte na zewnątrz, a kolana zbliżone do siebie.

Jako dziecko z typowych symptomów siadałam w „W”, przez co mam ultramobilność w stronę, w którą rozciąganie się jest najmniej atrakcyjne, przydatne i stosowane w jakichkolwiek sportach - wyznała Niedziałek.

Agnieszka Niedziałek o objawach autyzmu i diagnozie

Objawy autyzmu są widoczne na wielu płaszczyznach. Głównie można je zaobserwować na bazie relacji z ludźmi, mowy i komunikacji oraz stereotypowych zachowań czy aktywności. Influencerka dostaje o to mnóstwo pytań. Jak twierdzi, aby omówić symptomy ASD, musiałaby opisać każdą sekundę swojego życia.

Pytacie o symptomy autyzmu. Problematyczne jest ich wypisanie, bo całe moje życie to jeden wielki symptom – napisała blogerka.

Na Instatories opublikowała wymowną grafikę mówiącą o relacjach autystów w związkach. Wynika z niej, że osoby cierpiące na ASD mają problem z dopuszczeniem ukochanych osób do swojego życia. Poza tym pokazała zdjęcie w szerokich białych spodniach i nawiązała do jednego z objawów, które towarzyszą jej na co dzień.

Taką stylówkę też lubię, choć jest minus – za szerokie spodnie sprawiają, że potykam się o nie cały czas z powodu sposobu chodzenia. Jako autystka nie umiem chodzić, po prostu – wyznała Niedziałek.

Agnieszka Niedziałek o symptomach autyzmu fot. napieknewlosy/Instagram

Agnieszka otrzymuje od internautów wiele pytań dotyczących diagnozy. Choć nie zdradziła, gdzie sama się po nią udała, to dała im kilka rad.

Dostałam diagnozę, mając pewność, że powinnam ją dostać, a nie chciałabym odpowiadać za rozczarowanie osoby, która diagnozy nie dostanie. Nie ma żadnej gwarancji na to, jaki będzie rezultat testów. Miejsc jest kilka, zróbcie research i idźcie tam, gdzie czujecie, że to ma sens.

Autyzm w Polsce jest wciąż tematem tabu, a świadomość ludzi jest zbyt niska. Być może dzięki otwartości takich osób jak Agnieszka Niedziałek będziemy mówić o nim częściej, a problemy autystów będą bardziej rozumiane i akceptowane przez społeczeństwo.

