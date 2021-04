Na ostatnim przesłuchaniu ekstradycyjnym, Weinstein pojawił się w asyście swoich prawników - Marka Werksamana i Normana Effmana. Obrońcy oskarżonego próbowali przekonać sędziów o złym stanie swojego klienta, aby ci pozwolili mu odbyć karę w Nowym Jorku, a nie Los Angeles.

REKLAMA

Meghan Markle nie pojawi się na pogrzebie nie tylko ze względów zdrowotnych?

Zobacz wideo Mężczyzna też może być ofiarą pigułki gwałtu! Jak się chronić przed tym zagrożeniem?

Harvey Weinstein w fatalnym stanie. Stracił wzrok i cztery zęby

Obrońca Weinsteina, Norman Effman, twierdził podczas przesłuchania, że jego klient jest "praktycznie niewidomy" i ma poważne problemy z uzębieniem, w skutek czego miał stracić już cztery zęby. Do schorzeń oskarżonego mają dochodzić jeszcze inne dolegliwości - takie jak problemy z sercem, bezdech senny, cukrzyca czy przewlekły ból pleców. Zdaniem komentatorów, tym sposobem narracji zespół prawników nie chce dopuścić do ekstradycji Weinsteina z Nowego Jorku do Los Angeles. Efektem starań z ostatniego przesłuchania jest wyznaczenie przez sędziów kolejnego posiedzenia na późniejszy termin, co daje obrońcom nieco więcej czasu i pozwala oskarżonemu na pozostanie w celi w Nowym Jorku. Kolejna rozprawa ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu.

Affleck dalej martwi się o Lopez, choć minęło prawie 20 lat od ich rozstania

Przypominamy, że sąd przysięgłych w Los Angeles postawił mu zarzuty 11 napaści seksualnych na pięć różnych kobiet. Łącznie, już ponad 100 kobiet (w tym m.in. Gwyneth Paltrow czy Salma Hayek) oskarżyło Weinsteina o wieloletnie nadużycia seksualne. Od czasu pojawienia się zarzutów, Weinstein z miesiąca na miesiąc coraz bardziej tracił grunt pod nogami. We wrześniu 2020 roku, królowa Elżbieta II unieważniła przyznany mu w 2004 roku Order Imperium Brytyjskiego.