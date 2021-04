Ostatni odcinek "Przyjaciół" został wyemitowany w 2004 roku. Od tamtej pory, co kilka lat plotkuje się o powrocie szóstki głównych aktorów na plan. Prośby fanów w końcu zostały wysłuchane. Amerykańska platforma streamingowa, HBO Max, potwierdziła zakończenie zdjęć do specjalnego odcinka "Przyjaciół". Matthew Perry, czyli serialowy Chandler, najwidoczniej również nie może doczekać się emisji. Jego wpadka nie była po myśli produkcji, za to bardzo spodobała się fanom.

Powrót "Przyjaciół" potwierdzony! Serialowy Chandler zaliczył wpadkę. Szybko musiał usunąć zdjęcie zza kulis. My je mamy

Kto inny mógł popełnić taką gafę? Chandler Bing co chwilę był uczestnikiem żenujących i dosyć dziwnych sytuacji, a teraz w podobnej znalazł się aktor, który tę rolę odgrywał. Matthew Perry opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, na którym siedzi na krześle do makijażu z lekko rozchylonymi ustami. Aktor pokusił się o mały żart, ale to druga część wpisu zwróciła największą uwagę.

Kilka sekund przed zjedzeniem pędzla do makijażu. Nie wspominając o ponownym spotkaniu z Przyjaciółmi.

Matthew Perry instagram/mattyperry4

Zaledwie po kilku minutach od publikacji zdjęcia Matthew usunął swój wpis. Fani jednak zdążyli zrobić screeny, które już krążą w mediach społecznościowych. To z pewnością produkcja HBO Max kazała aktorowi szybko usunąć fotkę.

W niedzielę na oficjalnym koncie serialu "Friends" na Instagramie pojawiło się zdjęcie, którym potwierdzono nakręcenie specjalnego odcinka.

Czy moglibyśmy być bardziej podekscytowani!? "Friends: The Reunion" już niedługo na HBO Max.

Wy również nie możecie doczekać się premiery?