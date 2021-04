Dominika Tajner zapytana o relacje z nową żoną Michała Wiśniewskiego. "Widziałam tatuaż Michała 'Pola'. No brawo"

Dominika Tajner próbuje pozbyć się łatki bycia czwartą żoną Michała Wiśniewskiego i stara się promować w mediach jako niezależna gwiazda, jak tylko może. Ostatnio nawet brylowała w jednej z warszawskich galerii handlowych jako modelka, reklamując projekty zaprzyjaźnionej projektantki. Jej stylizacja, delikatnie mówiąc, nie była udana. Sukienka poszerzyła barki, a buty... już dawno wyszły z mody. Niemniej jednak humor dopisywał celebrytce na tyle, że odpowiedziała jednej z reporterek na pytanie o byłego męża i jego nową rodzinę. Polubiła się z Polą?

