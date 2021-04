Agata i Piotr Rubikowie są bez wątpienia jedną z najbardziej otwartych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie wprost opowiadają o troskach dnia codziennego, starając się jednocześnie podchodzić do życia z pełnym optymizmem. W mediach społecznościowych pary nie brakuje zabawnych anegdot i żartów, nawet tych dotyczących ich samych.

REKLAMA

Agata Rubik nie pozwala wychodzić Piotrowi z kolegami. "Nie wolno mi"

Zobacz wideo "Power Couple". Agata Rubik mówi o swoich domowych obowiązkach: Piorę, prasuje

Agata i Piotr Rubikowie na starym zdjęciu z młodości

Nie inaczej było i tym razem, kiedy to Agata Rubik zamieściła na swoim Instagramie stare zdjęcie z mężem, wykonane co najmniej kilkanaście lat temu. Fotografię podsumowała krótko:

Piękni, młodzi i przed wszystkimi operacjami plastycznymi - zażartowała Agata Rubik.

We wpisie Agata Rubik nieco uszczypliwie poruszyła temat operacji plastycznych. Jak z resztą sama przyznała podczas rozmowy z naszym reporterem, w przeszłości tylko raz zdecydowała się na zabieg. Dodała jednak, że nie każda operacja plastyczna wiąże się z upiększaniem. Nie zdradziła natomiast, na jaki zabieg dokładnie się wybrała oraz kiedy to było. Tak czy inaczej, poza fryzurami Agata i Piotr Rubikowie prawie wcale się nie zmienili. Fani zwrócili nawet uwagę na to, że są jedną z najbardziej naturalnych par w show-biznesie.

Agata i Piotr Rubikowie wspominają ślub u Janachowskiej. Dogadali się z paparazzi

Nic się nie zmieniliście oprócz fryzury pana Piotra.

Jesteście piękni i naturalni - pisali internauci.

Faktycznie, trzeba przyznać, że fryzura Piotra Rubika przeszła na przestrzeni lat niemałą metamorfozę. Muzyk miał bowiem rozjaśnione i proste włosy, które sprawiały, że był jedną z najbardziej charakterystycznych osób w polskim show-biznesie.