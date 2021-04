Kilka miesięcy temu w mediach zaczęły krążyć informacje o tym, że Dominic West zdradził swoją żonę z 19 lat młodszą kochanką. Potwierdzeniem tych doniesień okazały się zdjęcia, które wykonano aktorowi podczas spotkania z Lily James. I chociaż na krótką chwilę małżeństwo Dominica Westa zawisło na włosku, artysta postanowił zawalczyć o naprawę łączącej go z żoną relacji.

Dominic West i Catherine Fitzgerald odbudowali zrujnowane małżeństwo. Aktor musi jednak dotrzymać złożonej żonie obietnicy.

Aktorowi niełatwo było zadośćuczynić swojemu przewinieniu, szczególnie biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w międzyczasie. Para jednak ostatecznie pogodziła się, a kryzys został zażegnany. Dominic West i Catherine Fitzgerald wybrali się nawet na wspólne wakacje do Kenii, gdzie spędzali czas w luksusowej rezydencji. Jak jednak donosi "Daily Mail", podczas wyjazdu artysta obiecał swojej żonie, że już nigdy nie skontaktuje się, ani nawet nie pojawi się w otoczeniu Lily James.

Obiecał jej, że nigdy nie spotka się, nie zamieni słowa ani nie będzie już pracować z Lily James - przyznała osoba z otoczenia pary w rozmowie z "Daily Mail".

Przypomnijmy, że po nagłośnieniu sprawy Dominic West początkowo zarzekał się, że jest wierny żonie, a co za tym idzie, nigdy nie miał romansu z Lily James. Późniejsze fotografie wykluczyły jego wersję wydarzeń, stawiając aktora w nie najlepszym świetle, tym bardziej że wraz z Catherine Fitzgerald wychowuje czwórkę dzieci. Dominic West nie miał więc innego wyjścia, jak tylko przyznać się do zdrady i poprosić ukochaną o przebaczenie.