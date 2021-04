Marcelina Zawadzka nigdy nie lubiła opowiadać o swoich partnerach i życiu prywatnym. O jej związkach media dowiadywały się przez przypadek, lub sama zainteresowana publikowała wspólne zdjęcie (pojedyncze) na Instagramie. Podobnie było w przypadku przystojnego Tomasza Włodarczyka, z którym spotykała się ostatnio. Od pewnego czasu jednak ani ona, ani on, nie publikują romantycznych fotografii. Magazyn twierdzi, że Miss Polonia 2011 znowu jest singielką. Padały konkretne dowody.

Tygodnik zrobił dochodzenie ws. związku Marceliny Zawadzkiej. Twierdzi, że rozstała się z partnerem. Dowody? Coś w tym jest

Jesienią czarne chmury zaczęły kłębić się nad głową Marceliny Zawadzkiej. Została oskarżona o oszustwa podatkowe, w związku z czym przestała pojawiać się na planie "Pytania na śniadanie". Sprawa nadal jest w toku, a modelka korzysta z wolnego czasu i zwiedza Amerykę. Zaczęła od wakacji w Tulum, w którym z pewnością odpoczęła. Internauci i niektórzy dziennikarze zauważyli jednak, że gwiazda przestała pokazywać partnera. Według "Twojego imperium", para miała spędzić święta osobno, a Marcelina leczy złamane serce za oceanem.

Marcelina Zawadzka - instagram Marcelina Zawadzka - instagram

Podejrzenia mogą być uzasadnione, w końcu podczas wyjazdu do Tulum czy na narty do Szwajcarii Marcelina pozowała z partnerem i wrzucała z nim zdjęcia. Na tę chwilę jednak nie zabrała głosu, podobnie zresztą jak jej partner (?). Jeśli domniemania tygodnika okażą się prawdziwe, to wielka szkoda, modelka i biznesmen z Trójmiasta tworzyli naprawdę piękną parę.

Wcześniej Marcelina Zawadzka była związana z Rafałem Jonkiszem i Mikołajem Roznerskim.

