W miniony piątek 9 kwietnia świat obiegła informacja o śmierci księcia Filipa, który niedawno przeszedł operację serca. Zabieg się udał i mąż królowej Elżbiety wrócił do domu, jednak ponoć miał pełną świadomość tego, że nie wróci do pełni sił. Śmierć Filipa poruszyła wiele osób, a w Wielkiej Brytanii ogłoszono żałobę narodową, co uczczono także w telewizji. Nie wszyscy się jednak dostosowali. To oburzyło niektórych widzów.

Książę Filip miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Matka miała schizofrenię, siostra zginęła

Skandal w brytyjskiej telewizji

Po śmierci księcia Edynburga, który odszedł w wieku 99 lat, dwa miesiące przed swoimi setnymi urodzinami, media niemal na całym świecie przypominają jego postać i informują o zbliżającym się pogrzebie. Przypomnijmy, że odbędzie się on w najbliższą sobotę 17 kwietnia o godzinie 15:00. Więcej szczegółów TUTAJ.

Ceremonia pogrzebowa ma też być transmitowana w telewizji. Obecnie w Wielkiej Brytanii każda stacja codziennie poświęca mnóstwo czasu antenowego księciu Filipowi. W związku z ogłoszeniem żałoby narodowej prezenterzy BBC pojawiają się na wizji ubrani na czarno. Jednak nie wszyscy dziennikarze się na to zdecydowali. W prywatnej stacji ITV podczas programu "Good Morning Britain" jedna z prezenterek wystąpiła w fioletowym ubraniu, a druga w niebieskim. Widzowie są oburzeni zachowaniem Kate Garraway i Susannie Reid, i w komentarzach w mediach społecznościowych zarzucili im brak szacunku.

Jestem zaskoczony, że zespół nie był ubrany na czarno, gdy większość gości była. Prezenterzy w wiadomościach BBC też ubrali się na czarno. Zwłaszcza że jest to tydzień żałoby narodowej. Czas okazać nasz szacunek księciu Filipowi za wiele dobrych rzeczy, które zrobił dla tego kraju i dla naszej królowej.

Wstydźcie się, że nie ubrałyście się na czarno.

Zaskoczyło mnie, że Suzanna i Kate nie ubrały się na czarno na znak szacunku - czytamy na profilu programu.

Część osób uważa też, że śmierć Filipa to jedna z wielu, jaka zdarzyła się 9 kwietnia w Wielkiej Brytanii i jego odejście nie powinno mieć aż takiego wpływu na Brytyjczyków.