Fani serialu "Ranczo" doskonale pamiętają sceny, w których Pietrek, Solejuk, Hadziuk, Jan Japycz oraz Stach Japycz pili alkohol. Sklepowa ławeczka była dla nich doskonałym miejscem widokowym, z którego mogli obserwować, co dzieje się w Wilkowyjach. To właśnie tam rozprawiali też na sensem życia i dzielili się swoimi przemyśleniami. Ostatni odcinek serialu wyemitowano w TVP w listopadzie w 2016 roku. Zdjęcia do serialu zakończono, a w miejscowości Jeruzal, gdzie nagrywano produkcję, ławeczka pozostała. Jak dziś się prezentuje?

Jak dziś wygląda ławeczka z "Rancza"?

Serialowe Wilkowyje to fikcyjna wieś, która według scenarzystów leżała w województwie lubelskim. W rzeczywistości serial kręcono we wsi Jeruzal, w województwie mazowieckim (gmina Mrozy). To właśnie tam znajduje się drewniany kościół, który widzowie widzieli w serialu. Jest też słynna niebieska ławeczka - ulubione miejsce spotkań Pietrka, Solejuka, Hadziuka, Japyczów. Po emisji serialu wieś stała się popularna - coraz więcej osób przyjeżdżało, by móc zrobić sobie zdjęcie właśnie przy słynnym rekwizycie. Niestety, ten z czasem zaczął wyglądać coraz gorzej. Z pewnością nie pomagały warunki atmosferyczne (ławka stoi na zewnątrz) oraz fakt, że niektórzy nie obchodzili się z nią delikatnie.

Już jakiś czas temu mieszkańcy gminy Mrozy interweniowali u burmistrza, by ten przyjrzał się tematowi związanemu z renowacją lub wymianą mebla.

W imieniu odwiedzających Jeruzal miłośników serialu "Ranczo" chcę zwrócić uwagę na tragiczny stan ławeczek przed sklepem. Nie wiem, kto jest ich właścicielem, ale bez względu na to, przypuszczam, że każdy odwiedzający chętnie wrzuci do jakiejś puszki symboliczną złotówkę lub dwie na systematyczną renowację ławek - czytamy list jednej z fanek serialu na portalu Tygodnik Siedlecki.

Wówczas burmistrz Mrozów, Dariusz Jaszczuk odpowiedział:

Ta ławeczka nie może być zbyt ładna. A na poważnie sprawdzimy stan ławeczki i jeśli faktycznie jest w złym stanie, zamówimy nową - napisał.

Obecnie ławeczka jest w nędznym stanie i wygląda na bardzo zniszczoną. Farba łuszczy się, wiele wskazuje na to, że deski są popękane.

Ławka w gminie Mrozy Gerard/Reporter/ East News

Być może zostanie niebawem wymieniona, tym bardziej, że w planach jest filmowa kontynuacja serialu.

