Po śmierci księcia Filipa Brytyjczycy są pogrążeni w żałobie. W pogrzebie weźmie udział książę Harry, który błyskawicznie przyleciał do Londynu, aby pożegnać swojego dziadka wspólnie z resztą rodziny. Na uroczystości zabraknie z kolei ciężarnej Meghan Markle. Jak utrzymuje Pałac Buckingham, podróż samolotem przez ocean odradził jej lekarz.

Książę Harry przyleciał na pogrzeb księcia Filipa. Został zauważony na lotnisku

Meghan Markle nie weźmie udziału w pogrzebie księcia Filipa

Książę Harry wrócił do Wielkiej Brytanii. To jego pierwsza wizyta od czasu rezygnacji z królewskich obowiązków. W niedzielę wnuk królowej Elżbiety wylądował na lotnisku Heathrow w Londynie, skąd ochrona eskortowała go do Pałacu Kensington.

Harry’emu nie towarzyszy Meghan Markle, która została w Kalifornii. 39-latka jest w zaawansowanej ciąży, a późną wiosną, czyli prawdopodobnie w maju przywita na świecie córkę. Królewski rzecznik prasowy poinformował, że właśnie ze względów zdrowotnych lekarz odradził jej podróż przez ocean.

Dodatkowo stosunki między Meghan Markle i księciem Harrym a rodziną królewską były ostatnio bardzo napięte. W ubiegłym roku książę i jego żona wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, rezygnując z roli wyższych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W marcu tego roku udzielili wywiadu Oprah Winfrey, w którym Markle zarzuciła royalsom brak wsparcia oraz rasizm.

Pogrzeb księcia Filipa

Pogrzeb księcia Filipa odbędzie się w sobotę 17 kwietnia o godzinie 15 czasu lokalnego w Kaplicy św. Jerzego w zamku w Windsorze.

Zgodnie z życzeniem zmarłego uroczystość nie będzie miała charakteru państwowego, nie poprzedzi jej publiczna procesja, ale będzie transmitowana w telewizji. W pogrzebie weźmie udział tylko 30 osób z najbliższej rodziny.