W połowie lutego w mediach zaczęły pojawiać się informacje o złym stanie zdrowia księcia Filipa. Wówczas 99-letni mąż królowej Elżbiety trafił do szpitala, w którym przeszedł operację serca, a w połowie marca po udanym zabiegu, wrócił do domu. Informator twierdzi, że zdawał sobie sprawę z tego, że nie będzie w pełni sił, ale marzył o tym, by być znów w zamku Windsor. To ponoć była jedna z jego próśb do syna, księcia Karola. Co jeszcze mu powiedział?

Książę Filip dał trzy rady synowi

Zagraniczne media podają, że książę Filip był w stałym kontakcie ze swoim synem, Karolem. Widywali się osobiście, ale też mieli kontakt telefoniczny. Ostatni raz widzieli się w miniony wtorek. Jak podaje portal The Mirror w ostatnich dniach swojego życia książę Filip odbył szczerą rozmowę, podczas której przekazał synowi swoje rady i prośby. Robert Jobson, królewski komentator, w rozmowie z mediami zdradził, czego miała dotyczyć rozmowa Filipa i Karola.

Ponoć Filipowi bardzo zależało, by po operacji odpoczywać w domu i poprosił syna, by go tam przewieziono.

Był w pełni świadomy tego, że jest mało prawdopodobne, aby wyzdrowiał po tygodniach w szpitalu - twierdzi informator, który rozmawiał z Jobsonem.

Jednak najważniejszą z próśb Filipa do Karola dotyczyła królowej Elżbiety. Książę poprosił syna, by po jego śmierci zaopiekował się matką nie tylko ze względu na to, że straciła męża. Elżbieta straciła tym samym osobę, która niezwykle jej pomagała w radzeniu sobie z obowiązkami głowy państwa. W nadchodzących miesiącach królowa będzie potrzebować jeszcze większego wsparcia ze strony rodziny, bo będzie przygotowywać Karola do pracy.

Kolejna z rad dotyczyła właśnie pracy Karola. Ojciec miał mu przekazać, jak należy zajmować się obowiązkami rodziny królewskiej.

Przypomnijmy, że pogrzeb księcia Filipa odbędzie się w sobotę 17 kwietnia o godzinie 15:00. O szczegółach pochówku męża królowej Elżbiety II przeczytacie TUTAJ.