Gwyneth Paltrow przez wiele lat była w związku małżeńskim z liderem zespołu Coldplay - Chrisem Martinem. Owocem miłości aktorki i muzyka jest dwójka dzieci: syn Moses i córka Apple. Gwiazda nieczęsto chwali się publicznie swoimi pociechami, choć robi wyjątki. Zwykle jednak publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z córką. Tym razem swój wpis poświęciła synowi, który skończył piętnaście lat.

Gwyneth Paltrow pokazała syna

Gwyneth Paltrow zamieściła na swoim instagramowym profilu dwa zdjęcia syna. Na pierwszym z nich widzimy zbliżoną twarz Mosesa, dzięki czemu możemy się przekonać, do którego z rodziców jest bardziej podobny. Druga fotografia ukazuje nastolatka podczas jazdy na deskorolce. Skateboarding to hobby Mosesa, o czym aktorka wspomniała kiedyś w wywiadzie w programie "Jimmy Kimmel Live!". Paltrow przyznała, że jej syn źle znosił kwarantannę, ale na szczęście pomogła mu w tym jego pasja.

Wspaniałe jest to, że jest skateboardzistą, bo może dużo ćwiczyć solo, na świeżym powietrzu i pracować nad umiejętnościami, ćwiczyć triki i tym podobne rzeczy - wyznała.

Nic zatem dziwnego, że jedna z fotek przedstawia Mosesa szalejącego na deskorolce.

Święty Moses, nie mogę uwierzyć, że dzisiaj kończysz 15 lat. Jesteś wymarzonym, najsłodszym i najgenialniejszym facetem na świecie. Kocham cię tak bardzo mocno, że nie możesz tego pojąć. Wszystkiego najlepszego mały niszczycielu! - napisała aktorka.

Do kogo według was bardziej podobny jest Moses? Do matki, Gwyneth Paltrow czy ojca, Chrisa Martina?