Jacek Borkowski dotąd nie informował swoich fanów, że zakaził się koronawirusem. Teraz jednak opublikował na swoim facebookowym koncie zdjęcie ze szpitala. Przez ciężki przebieg COVID-19 i problemy z oddychaniem gwiazdor musiał trafić pod opiekę lekarzy. Na zdjęciu, na którym leży w szpitalnym łóżku, Borkowski jest w masce z tlenem.

Nie zdążyłem się zaszczepić - napisał lakonicznie aktor.

Zdjęcie pojawiło się na profilu Borkowskiego w niedzielę wieczorem, od tej pory aktor nie komentował już stanu swojego zdrowia.

Jacek Borkowski w szpitalu. Fani wspierają

Wpis gwiazdora "Klanu" wywołał spore poruszenie. Pod zdjęciem Borkowskiego pojawiło się więc szybko wiele komentarzy. Fani wspierali muzyka, życzyli mu sił.

Zdrowia panie Jacku, czekamy na pana piosenki.

Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Będzie dobrze.

Dużo dobrej energii i posyłam - pisali.

My również mamy nadzieję, że aktor szybko wróci do zdrowia.

Kilka tygodni temu do szpitala z powodu COVID-19 trafił Andrzej Piaseczny. Podłączony wówczas pod tlen artysta nagrał ze szpitala krótkie wideo, w którym apelował do fanów o to, by stosowali się do zasad bezpieczeństwa i higieny. Muzyk pod koniec marca wrócił już do domu, gdzie dochodzi do siebie.

