Michał Wiśniewski i jego żona Pola niedawno stanęli na ślubnym kobiercu (dla lidera Ich Troje to już piąty ślub) i powitali na świecie syna. Chłopiec dostał na imię Falco. Tym samym muzyk cieszy się już z piątej pociechy. Jakiś czas temu Wiśniewski publicznie przyznał, że nie wyklucza, że jego rodzina powiększy się. Teraz okazuje się, że może wydarzyć się to już niebawem. Sugeruje to tatuaż, który widnieje na przedramieniu wokalisty.

Michał Wiśniewski już planuje szóste dziecko?

Michał Wiśniewski będzie miał kolejne dziecko?

Michał Wiśniewski ma na swoim ciele wiele tatuaży. I tak na jego przedramieniu znalazła się seria podobnych wzorów - są to daty narodzin jego dzieci wraz z pierwszą literą ich imienia. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że na ciele muzyka znalazł się tatuaż z literą "C". Miejsce, w którym powinna znaleźć się data narodzin dziecka, jest natomiast pusta.

Fani już gratulują

Fani spekulują, że Pola już teraz może być w ciąży, ale rodzice malucha nie znają jeszcze daty porodu. Sugerują jednak, że Michał i Pola wybrali już imię dla pociechy - to jak wskazuje tatuaż ma zaczynać się na literę "C".

Czyżby kolejny cud w drodze czy w planach?! Literka mówi, że imię już jest.

A tatuaż powyżej to plany na przyszłość, czy już coś jest na rzeczy? Tak czy tak gratuluję.

A tatuaż powyżej czeka na wypełnienie, pomyślności! - pisali.

Sam zainteresowany nie odniósł się do tych rewelacji, ale przyznajemy - pokazanie zdjęcia z miejscem na przyszły tatuaż, to osobliwy sposób na przekazanie informacji o powiększeniu rodziny. Myślicie, że coś jest na rzeczy?