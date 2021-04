Książę Filip zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat, o czym poinformował Pałac Buckingham na oficjalnych profilach rodziny królewskiej. Jakiś czas temu książę trafił do szpitala z powodu słabego samopoczucia. Ostatecznie przeszedł operację kardiologiczną. Niedługo przed świętami wielkanocnymi wrócił do domu. Wszystko wskazywało na to, że stan jego zdrowia się poprawił.

Kate i William pożegnali księcia Filipa jak Meghan i Harry

Książę Filip ostatnie dni swojego życia spędzał w gronie bliskich mu osób. Meghan Markle i książę Harry nie znaleźli się jednak u jego boku. Wnuk jednak interesował się losem dziadka i jego stanem zdrowia. Tuż po potwierdzeniu śmierci księcia przez Pałac Buckingham, na stronie fundacji Meghan i Harrego pojawiła się pożegnalna plansza. Ich śladem poszli Kate Middleton i książę William, którzy również zdecydowali się na pożegnanie księcia w internecie. Na oficjalnej stronie Royal Foundation opublikowali czarno-białe zdjęcie męża królowej Elżbiety II, rozciągające się na całą szerokość witryny. Zdjęcie powstało podczas oficjalnej sesji zdjęciowej i jest bardzo emocjonalne. Widzimy na nim szczęśliwego księcia uśmiechającego się do obiektywu. Po kliknięciu na fotografię pojawia się informacja o śmierci księcia.

Z głębokim smutkiem jej królewska mość ogłosiła śmierć swojego ukochanego męża, jego królewskiej wysokości, księcia Filipa, księcia Edynburga. Zmarł spokojnie dziś rano w zamku Windsor. Rodzina królewska łączy się z ludźmi na całym świecie w żałobie po jego stracie. Dalsze ogłoszenia zostaną podane we właściwym czasie - napisano.

