Agnieszka Woźniak-Starak razem z Ewą Drzyzgą poprowadziła niedzielne wydanie programu "Dzień Dobry TVN". Prezenterka zachwycała błękitnym kostiumem - oversizową marynarką i szerokimi, eleganckimi spodniami. W tej stylizacji wyglądała niezwykle dziewczęco i świeżo. Nim jednak wyszła ze studia, przebrała się. Jej nowy look był zdecydowanie bardziej zadziorny.

REKLAMA

Agnieszka Woźniak-Starak poczuła wiosnę. Jej sukienka w kwiatki to HIT!

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak we łzach. Tak zareagowała na historię uratowanej krowy

Agnieszka Woźniak-Starak w kapitalnej marynarce. Spójrzcie jednak na buty

Agnieszka Woźniak-Starak lubi eksperymentować z modą i zestawiać ze sobą pozornie niepasujące do siebie części garderoby. Dziennikarka wybiera też często luksusowe marki, ubierając się w największych domach mody. Tym została przyłapana przed studiem "Dzień Dobry TVN" w kapitalnie skrojonej, ciemnej marynarce typu oversize. Ta zwracała uwagę również dzięki czerwonemu symbolowi anarchii umieszczonemu na plecach. Prezenterka marynarkę zestawiła z krwistoczerwoną koszulką z niebanalną grafiką. Całość uzupełniały dopasowane spodnie przed kostkę z imitacji skóry oraz sportowe buty. Woźniak-Starak wybrała te z kolekcji Air Jordan 1 Retro. Ten hit sezonu nie mógł być tanim zakupem. W oczy rzucała się też duża torba z wydatną klamrą.

Agnieszka Woźniak-Starak Fot. East News

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała skrawek domu. Są ogromne okna i toaletka

Czym jeździ Agnieszka Woźniak-Starak?

Paparazzo przyłapał prezenterkę nie tylko na zakupach w piekarni, ale również w momencie, kiedy wsiadała do auta. Okazuje się, że Agnieszka Woźniak-Starak jeździ czerwonym Fiatem 500. Za ten model z rynku wtórnego, zależnie od rocznika i wyposażenia, trzeba zapłaci od ponad 18 do 55 tysięcy złotych. Ceny nowych modeli wahają się od 47 do niemal 98 tysięcy złotych.

AGNIESZKA WOŹNIAK-STARAK PRZED STUDIEM Otwórz galerię

ZOBACZ TEŻ: Agnieszka Woźniak-Starak przeżyła chwile grozy. Internauci przyszli z pomocą. "Dziękuję, jesteście niesamowici!"