Książę Harry ostatni raz w Wielkiej Brytanii był w marcu 2020 roku. Wiadomo, że jego relacja z księciem Williamem nie należy obecnie do najłatwiejszych, jednak już za kilka dni bracia staną ramię w ramię na pogrzebie księcia Filipa.

REKLAMA

Książę Filip nie żyje, a Harry chce pojawić się w Pałacu. Meghan może zabraknąć

Książę William i Harry spotkają się na pogrzebie

Książę Harry naraził się rodzinie królewskiej, gdy zdecydował się zrezygnować z pełnienia obowiązków w Pałacu. Wyprowadził się z Meghan Markle do Kalifornii i ograniczył kontakty z całą resztą. Nie najlepszą już sytuację pogorszył jeszcze wywiad u Oprah Winfrey, w którym razem z żoną oskarżyli rodzinę królewską o rasizm. Jasnym stało się to, że Meghan i Harry prędko nie pojawią się w Wielkiej Brytanii, by odwiedzić królową. Teraz, po śmierci księcia Filipa, sytuacja diametralnie się zmieniła.

Zobacz też: "Nowy" książę Harry nie miał szans dogadać się ze "starym" księciem Williamem. "William był wściekły"

W sobotę, 17 kwietnia, rodzina w okrojonym składzie spotka się na pogrzebie męża królowej Elżbiety II. Ceremonia odbędzie się zgodnie z wymogami restrykcji epidemicznych, co oznacza, że będzie mogło w niej wziąć maksymalnie 30 osób. Na liście na pewno znajdą się wszystkie dzieci i wnuki księcia, w tym książę Harry, choć będąca w ciąży jego żona, Meghan, za radą lekarzy nie przyleci z USA. Oznacza to, że Harry będzie musiał poradzić sobie ze spojrzeniami ze strony innych członków rodziny zupełnie sam. Wiadomo, że trudna sytuacja może sprawić, że zapomną na chwilę o dawnych konfliktach, jednak bez wątpienia nie załagodzą wszystkich sporów. Pojawiła się jednak szansa, by między Harrym i Williamem wreszcie doszło do konfrontacji.

Spory między nimi na pewno nie zostaną szybko rozwiązane. W pewnych kręgach mówi się o tym, że spotkanie może tylko pogorszyć ich wzajemne stosunki, ale pojawia się też nadzieja, że wreszcie dojdzie do pojednania.

Spekuluje się, że może ich połączyć wspomnienie dziadka, który bardzo ich wspierał po śmierci księżnej Diany. Być może ta myśl sprawi, że Harry i William zechcą wreszcie się pogodzić.

Dla nich obydwu to był traumatyczny czas, ale nauczyli się doceniać to, co zrobił dla nich dziadek. Te wspomnienia będą z nimi, gdy spotkają się razem na pogrzebie - mówi informator z Pałacu w rozmowie z Mirror.

Meghan i Harry nie mogą zaznać spokoju. Policja 9 razy interweniowała w ich domu

Myślicie, że się pogodzą?