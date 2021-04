W piątek, 9 kwietnia, świat obiegła informacja o śmierci księcia Filipa. Do mediów powoli zaczynają przebijać się pierwsze wieści odnośnie jego pochówku. Panująca pandemia koronawirusa w znaczącym stopniu wpłynie na przebieg ceremonii.

Książę Filip nie żyje. Znamy szczegóły pogrzebu męża królowej Elżbiety

Mimo że nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie odbędzie się pogrzeb księcia Filipa, to znane są już jego pierwsze szczegóły. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu College of Arms - ceremonia nie będzie miała charakteru państwowego i nie poprzedzi jej wystawienie trumny. Jest to zgodnie z życzeniem księcia, który chciał, aby jego ostatnie pożegnanie odbyło się w gronie najbliższych mu osób:

Pogrzeb nie będzie państwowy i nie poprzedzi go wystawienie trumny. Ciało Jego Królewskiej Mości spocznie w zamku Windsor po nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego. Jest to zgodne z życzeniem Jego Królewskiej Mości.

W celu zachowania wszelkich środków ostrożności, wystosowana została również prośba do Brytyjczyków, aby nie próbowali uczestniczyć w żadnym z wydarzeń dotyczących ceremonii:

Ustalenia dotyczące pogrzebu zostały zmodyfikowane przez panującą pandemię COVID-19 i z żalem uprasza się, aby obywatele nie próbowali uczestniczyć w żadnym z wydarzeń."

Mimo tego "rys królewski" ma zostać zachowany. Nie zabraknie wojskowej orkiestry, która ma przypomnieć, że książę Filip był również oficerem marynarki wojennej. Jak relacjonował w TVN24 dziennikarz mieszkający w Londynie, Artur Kieruzal:

Oczywiście ten rys królewski będzie zachowany. Będzie procesja z orkiestrą wojskową, bo należy przypomnieć, że książę Filip był oficerem marynarki wojennej i zajmował bardzo wysokie stanowiska. To będzie pogrzeb wojskowy, królewski.

Kolejne ustalenia dotyczące ceremonii pogrzebowej Jej Królewskiej Mości Filipa, księcia Edynburga, zostaną ogłoszone przez Pałac Buckingham i będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej.