"Lista Plotka" to nowy, ciekawy format, który stanowi kreatywne wyzwanie dla gwiazd i influencerów. Ci w krótkim czasie muszą wyjawić swoje największe sekrety. Wcześniej w naszym studio gościli Maciek Dąbrowski z "Z Dvpy" oraz Dominik Rupiński z "The Blaze House". Tym razem w krzyżowym ogniu pytań stanęła Monika Kociołek, z nowego, odświeżonego "Teamu X 2".

"Lista Plotka". Monika Kociołek o wadach chłopaka

Monika Kociołek zdradziła kilka smaczków ze swojego życia. I tak influencerka opowiedziała o tym, jakie wady chłopaka najbardziej ją drażnią. Opisała też, jak zajada się przysmakami (przez pomyłkę sporo miejsca poświęciła ulubionym sosom). To, co jednak z pewnością zainteresuje fanów Moniki, to fragment, w którym przyznała, jakim zabiegom z zakresu medycyny estetycznej się poddała. Okazuje się powiększone usta to niejedyna spora wizerunkowa zmiana.

Jesteście ciekawi, co jeszcze opowiedziała Monika? Przyznała nam się między innymi, kogo z "Teamu X 2" lubi najbardziej. Odpalajcie wideo!