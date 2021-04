W piątek świat obiegła smutna wiadomość o śmierci księcia Filipa. Wieloletni małżonek królowej Elżbiety II zmarł w wieku 99 lat w zamku Windsor, o czym rodzina królewska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomo już, jak będzie wyglądał okres żałoby królowej, a także znane są już pierwsze szczegóły pogrzebu.

Książę Filip i królowa poznali się przed wojną. Ona się zakochała, on był obojętny

Żałoba królowej Elżbiety II po śmierci męża

Po śmierci księcia Filipa królowa Elżbieta II wejdzie w ośmiodniowy okres żałoby. W tym czasie nie będzie wypełniała żadnych obowiązków królewskich, sprawy państwowe również zostaną wstrzymane. Osiem dni to nie koniec. Po tym czasie rozpocznie się kolejny okres żałoby, który potrwa 30 dni. Po śmierci księcia Filipa flagi Unii będą powiewać na półmaszcie. Oczekuje się również, że królowa Elżbieta II wyda orędzie telewizyjne do narodu. W tej sprawie jednak nie ma pewności, ponieważ wszystko zależy od tego, jak się będzie czuła.

Pogrzeb księcia Filipa

Książę Filip zostanie pochowany w Frogmore Gardens, na terenie zamku Windsor. W normalnych warunkach taka uroczystość państwowa wiąże się z wielką procesją ulicami Londynu, co w czasie pandemii koronawirusa może być trudne do wykonania.

Książę Filip nie żyje. Miał 99 lat. Przypominamy jego zdjęcia z młodości

W Wielkiej Brytanii są wprowadzone ograniczenia co do pogrzebów. Może uczestniczyć w nich maksymalnie 30 osób. Zagraniczne media podają, że to królowa wybierze, kto będzie mógł być obecny podczas ostatniego pożegnania księcia Filipa. Z pewnością w tym gronie znajdą się członkowie najbliższej rodziny. W normalnych warunkach w uroczystościach braliby udział też przedstawiciele innych państw, jednak ze względu na pandemię prawdopodobnie to się nie wydarzy, a pogrzeb będzie miał o wiele skromniejszy charakter.

