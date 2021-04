Ida Nowakowska niecałe dwa miesiące temu ogłosiła podczas "Pytania na śniadanie", że spodziewa się dziecka. Tancerka przez długi czas ukrywała ciążę, a swoim stanem pochwaliła się dopiero w szóstym miesiącu ciąży. Poród Idy Nowakowskiej zbliża się wielkimi krokami, toteż przyszła mama już postanowiła zaopatrzyć się w najpotrzebniejsze rzeczy dla dziecka, a także dla siebie. Wszystko zrelacjonowała oczywiście na Instagramie.

Ida Nowakowska ćwiczy w ciąży. "Boli od samego patrzenia"

Ida Nowakowska na zakupach z mężem. Wybrała rzeczy do pokoju dla dziecka

Ida Nowakowska zdradziła, że wraz z mężem Jackiem Herndonem spodziewają się chłopca. Do porodu zostało już niespełna kilka tygodni. Przyszli młodzi rodzice wybrali się do jednego z butików dziecięcych w Warszawie, gdzie oddali się zakupowemu szaleństwu. Tancerka podpytała podczas zakupów o zdanie swoich fanów. Na samym początku zaprezentowała im poduszkę do karmienia w kształcie kurki.

Ida Nowakowska mąż instagram.com@idavictoria

To dopiero początek. Następnie Ida Nowakowska pokazała bambusową kołdrę dla dziecka, a także poduszkę w kształcie świnki. Podczas zakupów nie zapomniała również o sobie. Gwiazda wybrała już strój, w którym uda się na porodówkę. Postawiła na niebieskie kimono zaprojektowane przez Marcina Tyszkę. Zaznaczyła, że nawet podczas porodu chce świetnie wyglądać.

Piękny jest, taki miły w dotyku. Tak mnie uskrzydli! Będę latać po szpitalu. A dlaczego tam nie mam dobrze wyglądać - mówiła.

Ida Nowakowska instagram.com@idavictoria

Ida Nowakowska urodzi swoje pierwsze dziecko już w maju. Nie możemy się doczekać!

Zobacz wideo Nowakowska i Włodarczyk zostaną mamami. Które gwiazdy także wylądują na porodówce w 2021 roku?

