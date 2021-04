Kilka dni temu dużym medialnym echem odbiła się wypowiedź Krystyny Pawłowicz dotycząca transpłciowego dziecka z jednej ze szkół w Podkowie Leśnej. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego na Twitterze szczuła na 10-letnią uczennicę. Oberwało się nie tylko dziecku, ale również dyrekcji placówki.

REKLAMA

Samorząd im. Bohaterów W-wy w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II. Agnieszka HEIN doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały ZOBOWIĄZUJĄCEJ nauczycieli, by zwracali się do 10-letniego ucznia, CHŁOPCA, per AGNIESZKA, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono - napisała wówczas Pawłowicz.

Za akty agresji wobec 10-latki na Krystynę Pawłowicz wylała się fala krytyki, co nawet skłoniło do refleksji samą zainteresowaną, która usunęła po czasie wpis, tłumacząc, że nie wiedziała, że chodzi o dziecko. Mimo to mleko się rozlało, a 10-letnia Agnieszka musi mierzyć się z falą nienawiści, nakręconą przez byłą posłankę Prawa i Sprawiedliwości.

Pawłowicz po fali krytyki kasuje swój tweet o transpłciowym dziecku

Magdalena Boczarska oburzona słowami Krystyny Pawłowicz

Magdalena Boczarska czasami używa swoich mediów społecznościowych, aby wyrażać swoje poglądy polityczne. Stało się tak i tym razem. Aktorka jest przerażona wypowiedzią Krystyny Pawłowicz, o czym dała znać w najnowszym poście na Instagramie. Zarzuca byłej posłance PiS brak człowieczeństwa.

Przeczytałam ten wpis z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem. Tak gigantyczny brak empatii równa się dla mnie z brakiem człowieczeństwa. A człowieczeństwo to jedyne, co nam pozostało w tych trudnych, dziwnych czasach. Smutne, że nie wszyscy rozumieją, że postawa grona pedagogicznego powinna być dla nas czymś zupełnie naturalnym... - napisała Boczarska.

12 lat temu dziennikarka odebrała telefon od żony Krawczyka. Piękny gest muzyka

Aktorka zaznacza, że tak agresywne uderzanie w bezbronne 10-letnie dziecko jest karygodne.

Mówimy o bezbronnym, 10-letnim dziecku, które należy otoczyć troską i wsparciem. I tolerancją. Brak mi słów. Potem dowiadujemy się, że dzieci i młodzież odbierają sobie życie, właśnie przez brak tolerancji takich osób, jak pani Pawłowicz. Koszmar. To, że tweet skasowano, nie zmieni faktu, że fala nienawiści już się wylała - podsumowała.

Trudno się z nią nie zgodzić.

Zobacz wideo Pawłowicz do Śmiszka: Zdaje się, że pan dzięki mnie nie obronił doktoratu

ZOBACZ TEŻ: Klara "przeszkodziła" tacie w wywiadzie, Lewa komentuje. "Gdyby ktoś kiedyś zapytał Roberta...". Chyba ją też rozśmieszył ten występ