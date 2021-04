Miesiąc temu Ekipa Friza zadebiutowała z piosenką "3KIPA". Utwór stał się hitem sieci, a choreografia z teledysku wykorzystywana była podczas Tik Tokowych "czelendżów". Najpopularniejsi influencerzy w sieci kują żelazo, póki gorące i w czwartek zaprezentowali kolejną muzyczną produkcję. "ZAEBYŚCIE" już jest hitem.

Ekipa Friza wypuściła nową piosenkę i teledysk. W kilka minut pobili rekord

To oni królują w sieci i to ich chcą słuchać i oglądać dzieciaki. Po kilku godzinach od premiery klip został odtworzony na YouTubie ponad trzy miliony razy! To absolutny rekord i biorąc pod uwagę fakt, że teledysk jest od wczoraj numerem jeden na karcie "na czasie", wynik po 24 godzinach od publikacji będzie więcej niż zadowalający. "ZAEBYŚCIE" to drugi utwór influencerów z milionowymi zasięgami. Nie brakuje tanecznej choreografii, która, prawdopodobnie, za kilka dni będzie królować także na Tik Toku.

Zaebyście, robię siano, robię biznes, zaebyście. Zaebyście, chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zaebyście, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zaebyście, parę planów jeszcze jest na mojej liście - słyszymy.

Podziw nad wynikami klipu wyraził także producent muzyczny Hype. Delikatnie mówiąc, jest w szoku.

Nie jest to może rapowa informacja, ale, k***a, zdębiałem. Najnowszy kawałek „ZAYEBIŚCIE” Ekipy w ciągu 10 minut zrobił już 350.000 wyświetleń. Utwór miał premierę o 18:00. Gościnnie pojawił się Qry! Żeby pobić ten rekord, Mata musiałby chyba zdissować Quebo i pocałować Taco w pierwszych sekundach klipu, choć wydaje mi się, że i tak byłoby mniej wejść.

Ekipa Friza

Z Karolem Wiśniewskim, bo tak naprawdę nazywa się założyciel ekipy, zamieszkali w wielkiej podwarszawskiej willi: Wujek Łukasz, Mixer, Murcix, Tromba, Poczciwy Krzychu, Mini Majk, Wersow oraz Patecki. Twórcy tworzą różne materiały wideo, które odnotowują rekordowe wyświetlenia. Kanał Friza na YouTube w trakcie tylko jednego roku zebrał półtora miliona subskrypcji i około 800 milionów wyświetleń.