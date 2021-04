"Co ty królu złoty", "Nie masz prawa", "Słodka Lady"... To tylko kilka hitów gwiazdy z przełomu lat 80. i 90. - Moniki Borys. Wokalistka w 1989 roku wygrała nagrodę publiczności podczas Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Choć jej muzyczna kariera zapowiadała się obiecująco, ówczesne media nie były łaskawe dla młodej wokalistki.

Co dziś robi Monika Borys?

Monika Borys była drugą żoną Jarosława Kukulskiego. Wspólnie wychowywali syna Piotra, jak i córkę z małżeństwa kompozytora z Anną Jantar - Natalię. Z tego właśnie powodu tabloidy nieustannie doszukiwały się sensacji, węsząc konflikt między Borys a jej pasierbicą. Wokalistka w wywiadzie dla portalu Kobieta.pl wspominała po latach:

Nie próbowałam się bronić. Nie reagowałam na oszczerstwa, ale w końcu miarka się przebrała... Postanowiłam się rozwieść i zniknąć z życia rodziny, w której nigdy nie byłam akceptowana, licząc naiwnie, że nagonka na mnie się skończy. Nie skończyła się.

Zdaniem artystki to właśnie media przyczyniły się do jej zniknięcia ze sceny muzycznej. Choć w późniejszych latach próbowała zrobić powrót (m.in. w 2003 roku nagrała płytę "Chcę...", która nigdy nie ujrzała światła dziennego), to hejt ze strony prasy miał być tak duży, że ostatecznie zrezygnowała z uczestniczeniu w życiu publicznym. Jak przyznała w rozmowie dla "Party":

Wróciły te cudowne artykuły, skupiające się na robieniu ze mnie jędzy, a z Natalii pokrzywdzonej. Jakby ktoś robił to specjalnie. Wiele osób przeszkadzało mi w powrocie. W końcu doszłam do wniosku, że głową muru nie przebiję. Nie pozostało mi nic innego, jak wycofać się z życia publicznego.

Co dziś robi Monika Borys? Gwiazda całkowicie odeszła od branży show-biznesowej. Jak się okazuje, zaczęła zajmować się... budowaniem domów. Dzisiaj prowadzi własną firmę deweloperską, a z rodziną byłego męża nie utrzymuje niemal żadnych kontaktów. Borys unika pokazywania się na publicznych imprezach i rzadko rozmawia z mediami.

Przypominamy wam hity Moniki, w tym utwór "Sexy bądź", do którego teledysk mógłby stanowić inspirację dla "My słowianie" Donatana i Cleo.

Towarzyszą wam jeszcze czasem przeboje Borys?