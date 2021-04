Patricia Norrie - żona gubernatora generalnego Nowej Zelandii Willoughby'ego Norriego - w Boże Narodzenie 1953 roku nakręciła film, na którym uchwyciła rodzinę królewską, kiedy ta wypoczywała z dala od obowiązków służbowych. Norrisowie gościli wszak u siebie królową, która wraz księciem Filipem i dziećmi byli w podróży służbowej w Nowej Zelandii.

I tak na nagraniach autorstwa Patrici Norrie znalazły się ujęcia, na których widać, jak członkowie rodziny królewskiej - królowa Elżbieta, książę Filip wraz z dziećmi wypoczywają nad basenem. Oprócz tego na ujęciach można podziwiać młodą monarchinię, która z kamerą w dłoni nagrywała kolejne ujęcia do prywatnego archiwum. Te zdjęcia nie zostały dotąd nigdzie wyemitowane. Teraz pokaże je telewizja ITV w filmie dokumentalnym "The Queen Unseen".

Królowa Elżbieta, jakiej nie znacie

To jednak nie jedyne archiwalne materiały, które widzowie zobaczą w dokumencie "The Queen Unseen". W filmie wykorzystano bowiem także ujęcia, na których widać królową Elżbietę kilka miesięcy po porodzie, kiedy na świat przyszedł książę Andrzej. Fotografia królowej, która tuli niemowlę jest naprawdę urocza. Na tym jednak nie koniec, bo autorzy dokumentu dotarli też do nagrań z 1951 roku, na którym uwieczniono romantyczny kulig monarchini i księcia Filipa. Widać, że królowa bawiła się wyśmienicie, a z jej twarzy nie znikał uśmiech. W filmie znalazły się też nieco bardziej współczesne nagrania i fotografie. I tak widzowie zobaczą też zdjęcie, na którym królowa w 1992 roku stoi obok krowy - swojej imienniczki.

Dokument z pewnością ociepli wizerunek królowej i całej rodziny. Wydaje się, że po głośnym wywiadzie Meghan Markle i księcia Harry' ego, w którym Sussexowie oskarżyli "firmę" o rasizm, taki krok jest niezbędny.

