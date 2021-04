Od początku tygodnia tysiące fanów w całej Polsce opłakują Krzysztofa Krawczyka po jego niespodziewanej śmierci. Menedżer artysty zdradził, jakie muzyk miał życzenia odnośnie swojej ceremonii pogrzebowej. Okazuje się, że miał w tej kwestii bardzo sprecyzowane wyobrażenia.

Ostatnia wola Krzysztofa Krawczyka. O co poprosił swoich bliskich?

Menedżer Krawczyka, Andrzej Kosmala, w rozmowie z "Super Expressem" zdradził, że artysta miał dwa życzenia odnoszące się do swego pochówku. Pierwsze z nich dotyczyło anturażu, w jakim zostanie złożony do trumny. Jak się okazuje, w swojej ostatniej drodze Krawczyk zostanie pochowany w taki sposób, jaki zapamiętała go publiczność przez wszystkie lata aktywności scenicznej:

Włożymy mu do trumny mikrofon, ten, do którego przez 26 lat śpiewał w studiu muzycznym K&K Studio, a także czarne okulary, w których występował na scenie.

Drugim życzeniem artysty była obecność orkiestry dętej podczas ceremonii. Jak zapewnił jego przyjaciel, tak właśnie ma się stać. Muzyk zostanie pochowany w najbliższą sobotę, 10 kwietnia, na cmentarzu w Grotnikach. Ceremonia będzie miała charakter państwowy - uroczystości pogrzebowe rozpoczną się od mszy żałobnej w intencji zmarłego, która odbędzie się w archikatedrze łódzkiej. Jak przyznał jego menedżer, artysta bardzo chciał być pochowany wśród swych bliskich. Dlatego na cmentarzu w Grotnikach wykupił kilka miejsc:

Chciał zostać obok bliskich. Kiedyś w rodzinnym mauzoleum, jakie tam powstanie, spoczną z nim ci, których kochał.

Kosmala zaapelował także do wszystkich fanów, którzy mają w planach wybrać się na ceremonię pogrzebową. Przypomniał, aby zastosowali się do zaleceń rządu:

Przepraszam, ale obowiązują zalecenia covidowe, dlatego apeluję o stosowanie się do zaleceń.

Rodzinie Krawczyka składamy kondolencje.