Paweł Golec, jeden z liderów zespołu Golec uOrkiestra, i jego żona Katarzyna doczekali się dwóch córek - Mai, która teraz ma 17 lat oraz Anny, która z kolei jest dziesięć lat młodsza od siostry. Okazuje się, że starsza z pociech muzyka odziedziczyła po ojcu talent i zamiłowanie do muzyki. Swoim głosem pochwaliła się na TikToku.

Córka Pawła Golca śpiewa

Paweł Golec może być dumny z córki. Muzyk już wcześniej chwalił się na swoim Instagramie zdjęciami z nastolatką. Zabierał ją też na salony - Maja towarzyszyła mu między innymi w Teatrze Polskim podczas gali Fryderyki 2018 czy Warsaw Fashion Weekend w 2013 roku.

Teraz możemy jednak podziwiać też jej umiejętności wokalne. Okazuje się bowiem, że Maja ma potężny głos, a na TikToku nagrywa kolejne covery znanych utworów. Widać, że 17-latka ma talent i kocha to, co robi. Na razie zaprezentowała swoim obserwatorom własne interpretacje takich piosenek jak: hit Harry'ego Stylesa - "Watermelon Sugar", "Stay" Rihanny oraz "I See Red" zespołu Everybody Loves An Outlaw.

Córka Pawła Golca Fot. majjcia_/TikTok

Na TikToku dziewczyny znalazło się też nagranie, na którym pojawia się z ojcem i mamą oraz młodszą siostrą. Maja na nim jednak nie śpiewa, ale opowiada o swojej codzienności podczas nauki zdalnej. Być może w przyszłości nastolatka zdecyduje się nagrać z ojcem wspólny utwór? Myślicie, że ma szansę na karierę w show-biznesie i niebawem pojawi się u boku znanego taty i wuja podczas występów Golec uOrkiestra?

Posłuchajcie jej wykonania utworu "Stay".

