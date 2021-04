Piotr Gąsowski jest szczęśliwym ojcem 25-letniego Jakuba i niespełna czternastoletniej Julii. Z drugą z pociech prezenter Polsatu wyleciał ostatnio na wakacje do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Bawili się świetnie, czego dowodem jest najnowsza fotografia mężczyzny, którą opublikował na Instagramie.

Piotr Gąsowski wspomina wakacje z córką: Nasze „mokre” zdjęcie z ostatniej wyprawy. Julia to duża dziewczyna!

Piotr Gąsowski ma za sobą dwa medialne związki. Najpierw związany był z Hanną Śleszyńską, z która ma syna Jakuba, a później spotykał się z Anną Głogowską, w której zakochał się na zabój. Para poznała się na planie "Tańca z Gwiazdami" jesienią 2005 roku (zajęli piąte miejsce). Dwa lata później na świat przyszła ich córka Julia, która jest oczkiem w głowie sławnych rodziców. Ostatnio pluskała się z tatą w arabskich wodach podczas wakacji. Piotr pochwalił się rodzinną grafiką z okazji drugiego dnia świąt.

Fani z radością komentowali post Gąsowskiego, składając świąteczne życzenia.

Piotr Gąsowski z ciemną i bujną czupryną. "Łysy czy z włosami?"

Cieszymy się, że rodzinna podróż się udała. W końcu Piotr i Julia nie mieli powodów do radości kilka tygodni temu. Kiedy gotowi stawili się na lotnisku, by lecieć do Egiptu, okazało się, że trzynastolatka miała nieważny paszport. Gąsowski był na siebie wkurzony, że dopuścił się takiego niedopatrzenia. Wyjazd w luksusowe tereny Emiratów Arabskich z pewnością wynagrodził ojcu i córce poprzednie niepowodzenie.

Anna Głogowska zabrała córkę na premierę sztuki