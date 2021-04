"Zbuntowany anioł": Martita walczyła o serce Ivo i jego wujka. Jak dziś wygląda pokojówka rodziny Di Carlo?

Telenowela "Zbuntowany Anioł" została wyemitowana po raz pierwszy ponad dwadzieścia lat temu i szybko podbiła serca widzów na całym świecie. Fani tej produkcji nadal mogą ją oglądać. TV Puls nieustanie emituje "Zbuntowanego Anioła". Od czasu emisji pierwszego odcinka minęło wiele lat, więc nic dziwnego, że bohaterowie bardzo się zmienili. Co jakiś czas pokazujemy, jak dziś wyglądają i co robią aktorzy związani z serialem. Pamiętacie Martitę, jedną z pokojówek w domu rodziny Di Carlo? Sprawdziliśmy, jak zmieniła się Valeria Lorca, wcielająca się w tę rolę.

"Zbuntowany anioł". Valeria Lorca - kiedyś i dziś

Martita, choć była jedną z pokojówek w domu w bogatej rodzinie Di Carlo, to nie przyjaźniła się z pozostałymi pokojówkami - Motylkiem, Glorią czy samą Milagros. Martita marzyła o zmianie swojego statusu i niemal za wszelką cenę starała się to osiągnąć, dlatego postanowiła podbić serce Ivo, by wejść do wyższych sfer. Niestety, Ivo był nieugięty, ale Martita nie traciła nadziei. Romansowała także z wujkiem Ivo, Danielem. Też bezskutecznie.

Jak dziś wygląda serialowa intrygantka? Valeria Lorca na początku maja skończy 53 lata i dziś znacznie częściej gra w spektaklach teatralnych niż w filmach czy serialach. Choć i takie role ma na swoim koncie. Argentyńska aktorka spełnia się także w życiu prywatnym - jest mężatką i matką 17-letniego syna, Lucio. Valeria aktywnie prowadzi swój instagramowy profil, gdzie dzieli się nie tylko swoim życiem zawodowym, ale też prywatnym.

Poznalibyście Valerię Lorcę po tylu latach? Jej zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

