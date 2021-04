Pod koniec ubiegłego roku Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta, czyli bohaterowie czwartej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", postanowili się rozstać. Przed ogłoszeniem tej decyzji Łukasz był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, co zaczęło się zmieniać po rozpadzie małżeństwa. Jak się okazuje, mężczyzna prawdopodobnie sprzedał swoje konto na Instagramie, gdzie obserwowało go prawie 180 tysięcy osób.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łukasz sprzedał konto na Instagramie

W poprzedniej edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia" Łukasz i Oliwia zyskali dużą popularność i stali się ulubieńcami widzów. Para zawarła małżeństwo w obecności kamer i postanowiła rozwijać relację po programie. Latem ubiegłego roku na świat przyszedł ich syn Franek, jednak pod koniec grudnia Oliwia ogłosiła, że małżeństwo z Łukaszem jednak nie przetrwało próby czasu. W uratowaniu ich związku nie pomogła nawet wspólna terapia.

Od tamtej chwili Łukasz powoli odcinał się od mediów społecznościowych, w których wcześniej chętnie publikował zdjęcia z życia prywatnego. Dzięki programowi został na moment prawdziwym influencerem z prawie 200 tysiącami obserwatorów na Instagramie. Przez jakiś czas wykorzystywał swoje zasięgi do promowania robota kuchennego jednej z firm, za co skrytykowali go internauci. W obronie Łukasza stanęła wówczas jego mama. Jak się okazuje, zdjęcia Łukasza, które do tej pory można było zobaczyć na Instagramie, zniknęły, a konto zmieniło nazwę. Teraz należy do firmy sprzedającej sztuczne rzęsy i nie ma już żadnych związków z uczestnikiem programu.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Łukasz był ulubieńcem widzów. Sprzedał ich razem z kontem na Instagramie

Dowodem na to są dane z aplikacji pokazujące historię zmian, jakie zachodziły na koncie, które do tej pory należało do Łukasza. Przypomnijmy, że w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" mężczyzna zdobył dużą popularność. Na Instagramie obserwowało go ponad 180 tysięcy osób - większość z nich nawet nie zorientowała się, że Łukasz zamienił się w rzęsy i niemalże nie ma już śladu po jego starym koncie.