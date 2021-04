Ida Nowakowska ogłosiła ciążę w nietypowy sposób - zrobiła to w programie na żywo, czule głaszcząc się po brzuchu. Była wówczas w szóstym miesiącu ciąży, a krągłości nie były wcale widoczne. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że tancerka jest na ostatniej prostej do zostania mamą. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat błogosławionego stanu, a jeszcze chętniej pozuje do zdjęć i nagrywa różne filmy. Jak wypadła w najnowszym?

Zobacz wideo Nowakowska i Włodarczyk zostaną mamami. Które gwiazdy także wylądują na porodówce w 2021 roku?

Już za miesiąc Ida Nowakowska zostanie mamą. Brzucha nie ukryje już nawet czarna marynarka

Ida Nowakowska wyznała kilka tygodni temu, że urodzi syna. Tancerka nie może doczekać się narodzin chłopca, jednak mimo zaawansowanej ciąży nie rezygnuje z pracy. Co tydzień pojawia się bowiem na planie "Dance Dance Dance", a od czasu do czasu prowadzi z Tomaszem Wolnym "Pytanie na śniadanie". Przygotowania do wszystkim nagrań i medialnych występów bacznie relacjonuje w sieci, by w przyszłości mieć mnóstwo pamiątek. We wtorek na jej Instagramie pojawiło się nagranie, na którym tańczy w ciemnej stylizacji. Na początku ma na sobie czarną marynarkę, po czym zdejmuje ją i prezentuje piękne krągłości.

Pod postem nie zabrakło miłych komentarzy. Fani nie przestają komplementować Nowakowskiej.

Cudny brzusio!

Wyglądasz na coraz szczęśliwszą.

Jesteś przepiękna! Promieniejesz! Obłędna!

Pozytywnie zakręcona mama.

Wyglądałem Idy zachwycona jest także Roksana Węgiel, która pod postem zostawiła trzy emotikony z sercami w oczach.

