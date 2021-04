"Ranczo" przez długi czas było najchętniej oglądaną produkcją w naszym kraju. Serial o bohaterach fikcyjnych Wilkowyj spodobał się Polakom na tyle, że po czterech sezonach twórcy wznowili prace na planie i nagrali kolejnych sześć serii. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Maciej Strzembosz myśli nad stworzeniem filmu będącego kontynuacją serialu. Czy tak się stanie? Bardzo byśmy chcieli. Tymczasem postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda dziś aktorka, która wcielała się w Kaśkę Solejuk. Anna Stępień zadebiutowała na planie "Rancza" już w pierwszym sezonie.

Jak wygląda dziś Kaśka Solejuk z "Rancza". Aktorka ma 24 lata i wyrosła na piękną kobietę z burzą loków

Anna Stępień grała córkę Solejuków w "Ranczu" od samego początku. Pierwszy raz na planie stanęła w 2006 roku, mając zaledwie dziewięć lat. Od zakończenia emisji serialu minęło sporo czasu. Młoda aktorka wyrosła na piękną kobietę, która uwielbia podróżować. Na Instagramie dzieli się pamiątkowymi fotografiami z wyjazdów. Pod koniec zeszłego roku zwiedziła Włochy.

Aktorka zrezygnowała z dziewczęcej grzywki i zapuściła włosy. Dziś ma piękne i bujne loki.

Anna pochodzi z Włoszczowej, ale na co dzień mieszka w Warszawie. Studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i zrezygnowała z aktorstwa. Mamy jednak nadzieję, że zgodzi się wystąpić w kontynuacji "Rancza", które wedle zapowiedzi, miałoby być hołdem oddanym dla wszystkich aktorów produkcji, których nie ma już wśród nas. W oczekiwaniu na dobre wieści zachęcamy was do zobaczenia, jak w ostatnich latach zmienił się serialowy brat Anny, Szymek.

