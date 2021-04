Natalia Szroeder coraz częściej zdradza fanom smaczki ze swojego prywatnego życia. Kiedy kilka tygodni temu świętowała premierę nowego utworu, opowiedziała, że od zawsze cierpiała na jedną przypadłość, która okazała się dla niej utrapieniem. Na święta wielkanocne wokalistka postanowiła wrócić na Kaszuby, aby spędzić czas ze swoją rodziną. Odkopała stary album, a jedną fotografią podzieliła się z obserwatorami.

Natalia Szroeder pochwaliła się archiwalnym zdjęciem z dzieciństwa. Miała bardzo długie warkoczyki

Partnerka Quebo urodziła się w Bytomiu i to właśnie tam spędziła ostatnie wolne dni. W tym czasie nie wrzucała zbyt wielu zdjęć czy relacji do mediów społecznościowych. Natalia jednak postanowiła nieco zaskoczyć swoich fanów i udostępniła fotkę, która została wykonana wiele lat temu. Widzimy na niej kilkuletnią dziewczynkę, która bawi się w morzu. Radośnie spogląda w kierunku obiektywu i prezentuje szeroki uśmiech. Natalia miała wtedy bardzo długie włosy, a zaplecione warkoczyki sięgały jej niemal do pasa. Uroczy widok!

Jakiś czas temu Szroeder pochwaliła się zdjęciem swojej ukochanej mamy. Internauci nie mieli wątpliwości i przyznali, że matka i córka wyglądają niczym siostry. Wokalistka ma do siebie ogromny dystans, co udowodniła chociażby kolejną fotografią. Zdradziła, której stylizacji najbardziej żałuje. Wcale jej się nie dziwimy, bo ta sukienka spłatała jej niezłego figla.

Co sądzicie o zdjęciu kilkuletniej Szroeder? Mielibyście problem, aby rozpoznać ją na dawnej fotografii?