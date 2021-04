Joanna Krupa doskonale zdaje sobie sprawę, że jej fani uwielbiają oglądać zdjęcia i nagrania, na których pojawia się jej córka. Półtoraroczna dziewczynka jest oczkiem w głowie sławnej mamy i zdążyła już przyzwyczaić się do obecności kamer w swoich otoczeniu. Ostatnio modelka nagrywała, jak dziewczynka bawi się z pupilami. My zerkamy na wnętrza.

Joanna Krupa nagrała, jak córka bawi się z psami. Zerkamy na pokój Ashy. Jest dziecięco, ale bez przesady

Joanna Krupa od zawsze powtarzała w mediach, że pragnie być mamą. Swego czasu zamroziła nawet jajeczka, by mieć pewność, że wiek nie przeszkodzi jej w spełnieniu marzenia. Choć modelka ma za sobą rozwód, potrafiła otworzyć serce na nowo i znalazła prawdziwą miłość. Razem z Douglasem Nunesem zdecydowali się założyć rodzinę. Asha przyszła na świat w listopadzie 2019 roku i dziś jest gwiazdą Instagrama mamy. Na co dzień panie mieszkają w Los Angeles. Pokój pociechy modelki jest duży i nie brakuje w nim zabawek. Uwagę przykuwa czarne, małe pianino, na którym dziewczynka rozwija muzyczne zdolności. Joanna Krupa i Douglas Nunes zafundowali córce także dywan ze zwierzakami - są słonie i małpa.

Joanna Krupa nigdy nie miała problemu z udostępnianiem wizerunku córki w sieci. Gwiazda zdaje sobie sprawę, że funkcjonowanie w przestrzeni medialnej i ukrywanie twarzy dziecka byłoby bardzo trudne. Asha to urocza dziewczynka, która już zwiedziła trochę świata. Przylatywała w końcu z mamą do Polski, kiedy modelka nagrywała "Top model". Już niedługo panie znowu zawitają do naszego kraju, ponieważ wystartowały castingi do kolejnej edycji programu. Myślicie, że tym razem Krupa także będzie zabierała pociechę na plan?

