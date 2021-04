W styczniu ubiegłego roku Meghan Markle i książę Harry postanowili zrezygnować z praw i obowiązków, które należą do członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Para opuściła Wielką Brytanię i rozpoczęła nowe życie w Stanach Zjednoczonych. Niedługo po tym, jak Meghan i Harry odeszli z rodziny królewskiej, zaczęły pojawiać się najróżniejsze informacje, czym teraz będą się zajmować. Jedną z opcji było nawiązanie współpracy z Netfliksem. Są już znane szczegóły pierwszej produkcji Sussexów.

Meghan i Harry dla Netfliksa

We wtorek Archewell Productions, należące do Meghan i księcia Harry'eo, ogłosiło swoją pierwszą serię, która trafi do serwisu Netflix. Będzie to serial dokumentalny o igrzyskach Invictus Games, czyli międzynarodowych wielodyscyplinarnych zawodach sportowych stworzonych przez Harry'ego, skierowanych do żołnierzy i weteranów wojennych rannych w misjach w kraju i poza granicami.

Serial ma nosić tytuł "Heart of Invictus" i będzie tworzony we współpracy z Invictus Games Foundation, której Harry jest patronem. Produkcja ma skupić się na treningach i przygotowaniach weteranów wojennych z różnych stron świata do Invictus Games. Serial ma też przybliżyć losy weteranów z czasów służby wojskowej, a także przedstawić perspektywę organizatorów wydarzenia i ich współpracę z poszczególnymi reprezentacjami. Za reżyserię serialu odpowiada Orlando von Einsiedel, zdobywca Oscara za dokument "Białe hełmy".

Serial da odbiorcom z całego świata możliwość obejrzenia poruszających i podnoszących na duchu historii weteranów i ich przygotowań do występu w Holandii - wyznał książę Harry.

Ted Sarandos, współzałożyciel i dyrektor ds. treści w Netfliksie, powiedział, że Meghan i Harry stworzyli "ambitną listę" treści, która "odzwierciedla wartości i sprawy, które są im bliskie".

Odkąd ich poznałem, było jasne, że Invictus Games zajmują bardzo szczególne miejsce w ich sercach i nie mogę być bardziej szczęśliwy, że ich pierwsza seria dla Netflix pokaże to światu w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem - wyznał Sarandos.

Na razie nie wiadomo, na kiedy planowana jest premiera tej produkcji, a także nie ma informacji o liczbie odcinków serialu.