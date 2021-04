Dziś nikt nie ma wątpliwości, że rozłam w rodzinie królewskiej znalazł swój finał, kiedy książę Harry i jego żona Meghan postanowili opuścić rodzinę i Wielką Brytanię. Jak czytamy w książce "Bitwa braci. William, Harry i historia rozpadu rodziny Windsorów" - "szok mediów był niczym w porównaniu z konsternacją i złością panującą w pałacu". Co takiego działo się za drzwiami Buckingham Palace?

Książę Harry odcina się od rodziny. Książę William się obraża

Książę Harry powiedział rodzinie o swoim wyjeździe z Meghan Markle chwilę przed opublikowaniem oświadczenia w prasie. W ten sposób wybijał się na niezależność - do tej pory wszystkie jego "wyskoki" były konsultowane, jeśli nie z samą królową i jej synem, to przynajmniej ze starszym bratem. Po tym, co spotkało Harry'ego i Meghan, młodszy książę stwierdził, że najwyższa pora działać na własną rękę:

Po raz kolejny ich wnuk zadziałał jednostronnie - pisze o królowej i księciu Filipie autor Robert Lacey. - Zamiast skonsultować się z rodziną, gdy "The Sun" ujawnił całą historię, Harry po prostu sam ogłosił prowokacyjną i jątrzącą wieść o ich wyjeździe.

Książę William czuł się pominięty. Harry wcześniej w niemalże każdej sprawie prosił go o radę, albo przynajmniej o opinię. Pod wpływem Meghan coś się jednak w nim zmieniło. Kiedy Harry ogłosił swoją i żony decyzję, Pałac Buckingham wydał jedynie lakoniczne i krótkie oświadczenie. Natomiast William zdradzał swoją postawą, że tym razem chce się odciąć. Kiedy królowa zarządziła spotkanie z wnukami i synem w Sandringham, książę William miał powiedzieć, że wolałby, aby rozmowy te i wynikające z nich ustalenia załatwiali jego pracownicy.

„Przez całe życie towarzyszyłem mojemu bratu” - mówił. „Ale nie mogę robić tego dłużej. Jesteśmy oddzielnymi jednostkami” - cytuje księcia autor „Bitwy braci”.

Robert Lacey zauważa, że tak naprawdę William nie potrafił traktować Harry'ego jako oddzielnej jednostki.

Nowy, napędzany przez Meghan Harry, najwyraźniej go peszył. "Towarzyszenie" Harry’emu - czyli troska o młodszego brata - zawsze bazowała na pewnym elemencie kontroli, a ten bez wątpienia zniknął - podaje królewski biograf.

William od tamtej pory chłodno podchodził do każdej kolejnej decyzji Harry'ego. Kiedy królowa Elżbieta zaproponowała, aby przed oficjalną naradą rodzinną z udziałem sekretarzy spotkać się na lunchu, William odmówił.

Powiedział podobno, że oczywiście zjawi się na spotkaniu o drugiej, ale chce jedynie rozmawiać o interesach. Sam książę nie potwierdził spekulacji jego przyjaciół, według których był tak wściekły na swego młodszego brata, że nie potrafiłby uśmiechać się do niego wymuszenie podczas lunchu.

Na drugi dzień w dzienniku "Times" pojawił się artykuł, w którym napisano, że książę Harry czuł się "odsunięty od stołu ze względu na zastraszające zachowanie brata". Obaj bracia zareagowali jednomyślnie. Ich biura prasowe wydały wspólne oświadczenie, które temu zaprzeczało.

Tak szybka, wspólna reakcja była po części wyrazem pogardy, jaką obaj bracia żywili dla prasy - "Gnojki znów wszystko pomyliły". Była też jednak świadectwem czegoś innego, głębszego, istotniejszego - ukrytej siły ich wieloletniej bliskości i oddania. Owszem, William i Harry nie zjedli tego dnia razem lunchu z jakichś smutnych i przyziemnych powodów, nadal jednak byli synami Diany walczącymi ze światem.

Cała rodzina uznała, że bracia przezwyciężą dzielącą ich różnicę zdań. Czy po wywiadzie Harry'ego i Meghan u Oprah Winfrey w ogóle są na to szanse - czas pokaże.

Cytaty pochodzą z książki "Bitwa braci. William, Harry i historia rozpadu rodziny Windsorów" (tłum. Janusz Ochab), która ukaże się 14 kwietnia 2021 nakładem Wydawnictwa Agora. W formie e-booka jest już dostępna.

